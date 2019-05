Pallas Rakennus rakentaa Lahden Taloille 110 opiskelija-asuntoa

Lahden Talot aloittaa Laatikkotehtaankadulla uusien opiskelijatalojen rakennustyöt kesäkuussa. Kaksi uutta opiskelijataloa nousee Mukkulan uuden Kampusraitin varrelle, lähelle uutta LUT-kampusta osoitteeseen Laatikkotehtaankatu 5.

Laatikkotehtaankadulle tulee kaksi toisiinsa kytkettyä viisikerroksista A-energialuokan opiskelijataloa. Opiskelija-asuntoihin tulee 110 pienasuntoa ja yhteiset tilat rakennusten alimpaan kerrokseen. Huoneistoalaa rakennuksissa on yhteensä 3510 neliötä ja yhteistiloja 346 neliötä. Keskipinta-ala asunnoissa on 31,5 neliötä.

Pääurakoitsija kohteessa on Pallas Rakennus Päijät-Häme oy. Opiskelijatalot valmistuvat alkuvuodesta 2021.

Laatikkotehtaankadun opiskelija-asuntojen rakentaminen jatkaa Lahden Talojen uudistuslinjaa ja kiinteistökannan kehittämistä. Vasaratiellä, Saimaankadulla ja Laatikkotehtaankadulla alkavien uusinvestointien arvo ylittää 40 miljoonaa euroa ja näissä kohteissa valmistuvien asuntojen määrä on yhteensä 300.

”Opiskelijoiden asumiseen kohdistuvia toiveita on selvitetty yhdessä muun muassa LAMK:n kanssa. Uudet valmistuvat asunnot ovat tilavia ja edustavat normaalia vuokra-asumista. Erona on, että yhteisöllisiin tiloihin on panostettu enemmän. Yhteisölliset tilat aukeavat Kampusraitille ja niissä on mahdollisuus erilaiseen vapaa-ajan toimintaan, kokoontumisiin sekä opiskeluun”, kertoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen tiedotteessa.

Tammikuussa 2020 käynnistyy Svinhufvudinkadun opiskelijatalon peruskorjaus ja samalle kadulle on suunnitteilla myös uudisrakennus opiskelija-asumiseen.

Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot oy. Konsernilla on reilut 7300 asuntoa.