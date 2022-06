Paheneva työvoimapula kuriin investoinnilla – Mirror Line tuplaa tuotantokapasiteettiin

Liukuovia, lasiseiniä ja säilytysjärjestelmiä valmistava Mirror Line tekee 2,6 miljoonan investoinnin tuotantolinjastonsa uudistukseen. Investoinnin taustalla on yrityksen vahvana jatkunut kasvu sekä työvoiman saatavuuden haastavuus.

”Pienessä kunnassa Etelä-Pohjanmaalla on hankaluuksia löytää tarpeeksi työntekijöitä. Meillä on jatkuvasti rekrytointeja käynnissä varsinkin tuotantotehtäviin, mutta hakijoita on valitettavan vähän”, kertoo Mirror Linen toimitusjohtaja Sinikka Saaranluoma. ”Automatisoidumpi linjasto mahdollistaa tuotantomäärien kasvattamisen nykyisellä työntekijämäärällä.”

Tuotannon tehostamisen lisäksi tärkeänä kannustimena investoinnille on henkilöstön hyvinvoinnin ja työergonomian parantaminen, joka on yksi yrityksen tärkeimmistä strategisista painopisteistä. Paremman ergonomian lisäksi uusi tuotantolinjasto tulee parantamaan tehtaan sisäilmaa, sillä sahauspisteille lisätään entistä tehokkaammat purunpoistolaitteet.

”Tällä hetkellä tuotannossa on työvaiheita, jotka kuormittavat työntekijöitä fyysisesti. Automatisoimalla muun muassa raskaimmat nostelua vaativat työvaiheet fyysistä kuormitusta voidaan vähentää huomattavasti”, kertoo Mirror Linen tuotantopäällikkö Risto Riihiluoma.

Uusi linjasto mahdollistaa tuotteille myös entistä ympäristöystävällisemmän valmistuksen.

”Vastuullinen tuotanto ja ympäristövaikutuksien minimointi on yksi yritystoimintamme tärkeistä ohjenuorista, ja luonnollisesti haluamme tehdä myös tuotannossa ekologisia valintoja”, Saaranluoma toteaa.

Uusi tuotantolinjasto tulee kuluttamaan nykyiseen verrattuna huomattavasti vähemmän energiaa uuden nykyaikaisen tekniikan ansiosta. Uusi automatisoitu varastojärjestelmä järjestelee leikatut levyt tietyille varastopaikoille ja noutaa ylijäämäpalat myöhemmin käyttöön. Näin levynleikkauksessa syntyvä hukkamateriaali saadaan minimoitua.

Tuotantolinjasto hankitaan kotimaiselta Penope Oy:ltä. Investointiin kuuluu myös tuotanto- ja varastotilojen uudelleenjärjestely. Karijoella on jo aloitettu rakennustyöt uudelle hallille, johon siirtyy osa nykyisistä tuotanto-osastoista.

Mirror Line on vuonna 1994 perustettu yritys, joka sijaitsee Karijoella Etelä-Pohjanmaalla. Mirror Line valmistaa mittatilauksena liukuovia, lasiseiniä, kaapistoja ja vaatehuoneita. Tuotteilla on Avainlippu-tunnus.