Digitalisaatio toi mittaamiseen tarkkuutta

Erkkiheikkilä oy oli ensimmäisiä työmaidensa mittaustoiminnot koneisiin automatisoineita infra-alan yrityksiä Päijät-Hämeessä. Digitalisaatio on tehnyt rakentamisesta aikaisempaa kustannustehokkaampaa.

Jo muutama vuosi ennen kuin Erkkiheikkilä oy:ssä tapahtui sukupolvenvaihdos, Arttu Heikkilä alkoi varustaa työkoneita satelliittipaikannuksella eli koneohjausjärjestelmällä. Kaksi vuotta myöhemmin, syksyllä 2017, Heikkilä aloitti yrityksen toimitusjohtajana, ja nyt digitalisaatio ei ole enää vain mahdollisuus vaan itsestäänselvyys.

”Digitalisaatio tuli meille pikkuhiljaa vuosien varrella palikka kerrallaan”, Heikkilä kertoo.

Vähitellen alkanut työkoneiden älyllistäminen on saatu päätökseen, ja kaikki käytössä olevat koneet toimivat koneohjausjärjestelmän avulla.

Kahden viime vuoden aikana liikevaihtonsa ja henkilöstönsä tuplanneen yrityksen työnjohtajat ja koneenkuljettajat ovat olleet tyytyväisiä uusiin järjestelmiin. Henkilöstö on jopa miettinyt, että koneohjauksilla mittaamiseen olisi voitu siirtyä aikaisemminkin.

Yrityksessä on tehty investointeja ennen kaikkea mittaamiseen. Mittauspalveluja tuotetaan gps- ja gnns-järjestelmillä ja robottitakymetrillä. Työkoneisiin on asennettu koneohjausjärjestelmät, joiden avulla luotettava paikkatieto välittyy suoraan koneen kuljettajan ruudulle. 3D-mallinnuksen aikana pyritään poistamaan suunnitteluvirheet ja ennakoimaan mahdolliset ongelmakohdat rakentamisessa. Koneohjausmallin avulla koneenkuljettaja näkee työkoneensa ruudulta rakennettavan kohteen 3D-kuvana, jossa on mukana kohteen mittatiedot.

”Koneohjausmallit teemme itse”, Heikkilä kertoo.

Jos suunnitelmiin tehdään muutoksia, ne päivittyvät automaattisesti koneenkäyttäjän ruudulle. Heikkilän mukaan reaaliaikaisen tiedon ansiosta turhalta kaivamiselta ja virheiltä vältytään.

Vaikka luotto digitaaliseen mittaamiseen on kova, koneiden kertoman tiedon paikkansapitävyyttäkin seurataan ja tarvittaessa kalibroidaan uudelleen.

”Työmaan tarkistuspisteillä tehdään tarkastusmittauksia koneiden ja jo tunnettujen, työmaalle tuotujen mittapisteiden välillä”, Heikkilä kertoo.

Älykkäät koneet ovat syrjäyttäneet mittakepit, ja tämä on parantanut työturvallisuutta, kun koneen kuljettajat pysyvät hyteissään eikä miehiä ole koneen vieressä mittailemassa.

”Miestä ei tarvita kaivantoon tai tien leikkaukseen, kun mittatiedot tulevat valmiiksi mallinnettuna koneeseen”, Heikkilä kertoo.

Laadunhallintatyökalu on viestintäväline tilaajan suuntaan

Heikkilä käyttää sähköistä laadunvalvontatyökalua, jonka avulla urakoitsija esittää tilaajalle, mitä toimenpiteitä laadunvarmistamisen eteen on tehty.

”Esimerkiksi työnaikaiset valokuvat välitetään eri vaiheista tilaajalle tätä kautta. Työmaapäiväkirjat täytetään samassa järjestelmässä ja jaetaan sen avulla tilaajalle”, Heikkilä selittää.

Kun uusi toimitusjohtaja kyllästyi alihankkijoiden toimittamiin paperisiin kuormakirjoihin, hän palkkasi koodarin luomaan sovelluksen seurantaa varten.

”Työntekijät kirjaavat nyt kuormiin liittyvät tiedot sovellukseen, josta niitä on helppo seurata ja hakea järjestelmästä tarvittavan tiedon mukaan”, Heikkilä kertoo.

”Massatalouden seuraaminen on nyt helpompaa, ja työpöytä pysyy siistinä, kun paperin määrä on vähentynyt lähes minimiin”, hän jatkaa.

Omaa toimintaa on onnistuttu tehostamaan uusilla järjestelmillä sekä kehityksestä innostuneella ammattitaitoiselle työporukalla. Heikkilä on opastanut mielellään alueen muitakin infrayrittäjiä. Kaikki yhteistyökumppanit hyödyntävät samanlaisia laitteita.

”Muutoin yhteistyö olisi hankalaa”, Heikkilä miettii.

Toimitusjohtaja pitää digitalisaation tuomia ratkaisuja infrapuolella jo itsestään selvinä.