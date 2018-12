Skanskan Ilkka Romo: ”Kohtuullisen hyvä ei riitä”

Kirjoittaja(t)

Kun rakentamisen laatua ja asuntojen ostajien tyytyväisyyttä halutaan aidosti kehittää, on asiakas nähtävä kumppanina ja palaute kehittymismahdollisuutena. Uudisasuntorakentamisen EPSI-tutkimuksessa mitattiin asunnon ostajien tyytyväisyyttä. Suurin korjaamisen aihe nousi asuntojen virheettömyydessä.

Asiakastyytyväisyys asuntotuotannossa koko alalla on hyvä, selviää EPSI-Rating toimialatutkimuksesta. Yleisesti tyytyväisyys on suunnilleen samalla tasolla kuin muilla mitattavilla toimialoilla, esimerkiksi pankki- ja vakuutusaloilla.

Vaikka yleisesti ottaen tyytyväisyys on hyvä, tutkimuksesta selviää, ettei asuntojen virheettömyyteen olla tyytyväisiä. Jopa kolmannes uusien asuntojen ostajista on valittanut rakennusvirheistä tai ollut tyytymätön rakentamisen laatuun. Luku on toimialavertailuissa korkealla ja kertoo siitä, että rakentamisen arvoketjussa laadukas tuotanto on jossain pettänyt tai jotain on jäänyt tekemättä. Virheet näkyvät rakennusalalle ylimääräisinä kustannuksina, ajanhukkana ja häiriöinä tuotannossa.

Puutteellinen tiedonkulku ärsyttää

Puutteellinen tiedonkulku nousee usein esiin asiakaskokemukseen kielteisesti vaikuttavana asiana. Ärsytyksen kierre käynnistyy helposti, jos asiakas kokee, että hänen huolenaiheitaan ei kuunnella tai hän ei saa vastauksia kysymyksiinsä.

Digitalisaatio voi osaltaan parantaa uuden asukkaan ja rakennusliikkeen välistä tiedonkulkua. Seurattavat ja yksinkertaisesti käytettävät digitaaliset työkalut antavat väylän niin asukkaille kuin rakennusliikkeelle viestintään, jossa toimialan avoimuutta voidaan lisätä sekä samalla nostaa asiakastyytyväisyyttä.

Kilpailuista kiritystä laadun parantamiseen

Uskon kilpailun parantavan suoritusta kaikilla aloilla. Terveen kilpailun avulla syntyy huippusuorituksia. Rakennusteollisuus järjestää yhdessä RALAn ja Rakennuslehden kanssa vuosittain rakentamisen Laatuteko -kilpailun, jonka finaaliin valitaan joukko erinomaisia ehdokkaita.

Kilpailut ovat hyviä, mutta todellisia voittajia ovat viime kädessä ne yritykset, joita asiakkaat haluavat suositella lähipiirilleen. Siihen tarvitaan sekä palvelun että tuotteen huippulaatua.

Laatu paranee avoimella yhteistyöllä

Ympäristöministeriön, Rakentamisen Laatu RALA ry:n ja keskeisten rakennusvalvontavirastojen yhteistyönä kehitetyssä Kuivaketju10-toimintamallissa kosteudenhallinta kattaa rakennushankkeen kaikki vaiheet tilaamisesta suunnitteluun, työmaatoteutukseen ja käyttöönottoon sekä rakennuksen ylläpitoon. Menettelyn avulla tunnistetaan tärkeimmät riskitekijät jo suunnitteluvaiheessa. Skanska on osallistunut toimintamallin kehittämiseen, ja se on käytössä Skanska Kotien hankkeissa.

Kirjoittaja Ilkka Romo on Skanska Oy:n kehitysjohtaja ja Rakentamisen Laatu RALA ry:n hallituksen puheenjohtaja.