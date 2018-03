TA-Asumisoikeus rakennuttaa uusia asuntoja Keravaan

Tiedotteen mukaan TA-Yhtiöihin kuuluvalla TA-Asumisoikeus oy:llä on rakenteilla osoitteeseen Käenkatu 3 ja 5 kaksi kerrostaloa, joihin tulee yhteensä 70 asumisoikeusasuntoa.

Taloissa on yhteiset tilat, joissa on pesula, kuivaushuone, ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot sekä kaikille asunnoille oma irtainvarasto. Autopaikat on sijoitettu piha-alueelle.

Seitsemänkerroksisilla taloilla on yhteinen piha leikki- ja oleskelualueineen.

Toinen asumisoikeustaloista, Käenkatu 5, tulee olemaan täysin savuton kiinteistö.

Asumisoikeusasuntojen arvioitu valmistumisaika on Käenkatu 5:n osalta kesäkuun lopussa 2019 ja Käenkatu 3:n osalta syyskuun lopussa 2019. Rakennuskohteiden urakoitsijana toimii Lujatalo oy.