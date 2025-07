Asunnonostoaikeet romahtivat lähes pohjalukemiin Myös kuluttajien asuntojen peruskorjausaikeet ovat vähentyneet kuluvan vuoden aiemmista kuukausista.

Kuluttajien luottamus on säilynyt kesäkuussa matalalla tasolla. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku on nyt -8,6, kun se oli toukokuussa -8,4 ja huhtikuussa -7,4. Vuotta aiemmin kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon -7,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,7.