Avokonttorihuoli vaihtui innostukseen WSP:n Tampereen toimistossa

Henkilöstö viihtyy suunnitteluyritys WSP:n Tampereen toimiston modernissa monitilatoimistossa. Avotila sopii tiimityöhön erinomaisesti.

Kun kansainväliseen WSP-konserniin kuuluvan suunnitteluyrityksen Tampereen toimiston muuttoa perinteisistä koppitoimistotiloista ryhdyttiin pari vuotta sitten puuhaamaan, osa työntekijöistä oli huolissaan.

”Suunnittelu on keskittymistä vaativaa työtä, ja osalla vanhemmista työntekijöistä oli huonoja kokemuksia meluisista avokonttoreista. Nuoret, 25–35-vuotiaat suunnittelijat suhtautuvat asiaan ennakkoluulottomammin”, aluejohtaja Jarmo Kuivanen kertoo.

WSP:llä edellytettiin toimistotiloilta yhteneväistä ilmettä, joten kasvavalle henkilökunnalle etsittävien tilojen oli täytettävä vaatimukset.

Entinen Tampellan pääkonttorin punatiilinen rakennus aivan Tampereen keskustan tuntumassa osoittautui kaikin tavoin vaatimusten mukaiseksi ja onkin Suomen WSP:n toimistoista ensimmäinen tavoitteiden mukaan toteutettu.

Sisään WSP:läiset muuttivat marraskuussa 2016.

Henkilöstö mukana suunnittelussa

Kuivasen mukaan kulunut puolitoistavuotinen on ollut alkuperäiselle henkilöstölle varsin radikaali muutos. Lyhyessä ajassa on muutettu, ja samaan aikaan myös työntekijöiden määrä on kasvanut kymmenestä kuuteenkymmeneen.

Kaikki on kuitenkin sujunut paremmin kuin hyvin.

”Henkilökunta on ollut mukana prosessissa alusta asti”, Kuivanen sanoo.

Tilasuunnittelusta vastannut Rune & Berg Design oy piti huolen, että henkilöstö osallistettiin suunnitteluprosessiin. Huolet avotilojen häiriöiden suhteen otettiin tosissaan ja kaikkien näkemyksiä kuunneltiin.

Marraskuussa 2016 tapahtuneen muuton jälkeen tilaa on tarvittu jo lisää, ja nykyisin sitä on kaikkiaan 1100 neliötä. Kuudellekymmenelle työntekijälle sitä on riittämiin.

Erilaisia tiloja erilaisille töille

Toimisto on jaettu lasiovilla julkiseen ja yksityiseen tilaan. Julkisessa tilassa sijaitsevat kahvila sekä neuvottelutilat, joita käytetään asiakkaiden ja vieraiden kanssa. Toimiston yksityinen puoli on varattu työntekoon.

Työryhmissä työskentely onnistuu avokonttorissa luontevasti. Myös hiljaista tilaa ja neuvotteluhuoneita löytyy erityistä keskittymistä vaativia työtehtäviä tai kokouksia varten.

Akustisiin olosuhteisiin ja melunlähteiden vaimentamiseen on avotilassa kiinnitetty erityistä huomiota. Omaa ääni- ja akustiikkasuunnitteluyksikköä hyödynnettiinkin toimiston suunnittelussa. Pintamateriaalit ovat ääntä absorboivia. Tilassa on pehmeä matto ja katossa äänieristetyt levyt. Viimeksi toimistoon saatiin peittoäänijärjestelmä, joka syöttää taustalle kohinaa keskustelua peittämään.

Hyvä ilmapiiri

Avokonttorityöskentelyn etuja ovat yhteistyön lisääntyminen ja yhteishengen muodostuminen.

WSP:n Tampereen toimiston suunnittelijat ovat samaa mieltä. Advisory Services -palveluissa työskentelevän Riku Huhdan ja valaistussuunnittelija Heini Myllyojan mukaan avokonttori sopii myös suunnittelutyöskentelyyn.

”Avokonttori mahdollistaa lyhyet keskustelut ja kysymykset vierustoverilta. Pidempiä keskusteluja varten menemme neuvottelutiloihin”, Huhta sanoo.

”Monialaisissa projekteissa työskentely on tiimityötä, johon avokonttori sopii hyvin. Äänimaailma voi tietenkin aiheuttaa huolta, mutta meillä tilaratkaisut on toteutettu monipuolisesti. Täältä löytyy sekä hiljaisia tiloja, erikseen varattavia tiloja että tiloja, joihin voi vetäytyä nopeastikin, jos tarvitsee rauhaa tai tilaa tiimityölle”, Myllyoja vahvistaa.

Huhta ja Myllyoja sanovat, että työskentelyilmapiiri talossa onkin erinomainen. Huhdan mukaan työtä tehdään tosissaan mutta rennolla ja rehdillä meiningillä, pieni huumori aina mukana.

Yhteisissä kahvihetkissä tavataan muidenkin tiimien jäseniä ja päivitetään kuulumiset. Se lisää yhteisöllisyyttä.

Myllyoja sanoo, että yhteiset tilat kasvattavat avoimuutta ja toisen työn kunnioitusta. ”Samoissa tiloissa kun työskentelevät kaikki esimiehistä harjoittelijoihin.”