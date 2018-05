VR myy Vallilan konepajan Bruce Oreckille

Päätös on tehty maanantaisessa VR:n hallituksen kokouksessa. Sopimus allekirjoitettiin keskiviikkona.

Kauppaan kuuluvat maalaamo, sähköjunahalli sekä kokoonpanohalli, jonka yhdessä osassa tapahtumapaikka Bruno on nyt vuokralla. Kauppasumma on VR:n tiedotteen mukaan 11 miljoonaa euroa.

VR:n kiinteistöjohtaja Ari Mäkinen luonnehtii kohdetta sekä teknisesti että toiminnallisesti poikkeuksellisen vaativaksi. Rakennuksilla on myös laajat suojelurajoitukset.

”Tämä kauppasummahan on vasta alku”, Mäkinen sanoo viitaten vanhojen rakennusten kunnostustarpeeseen. Ostaja joutuu sijoittamaan tuntuvan summan peruskorjaukseen.

Hinnan perusteella

Mäkisen mukaan VR on etsinyt sellaista vastuullista toteuttajaa, jolla olisi kykyä viedä hanke loppuun saakka. Nyt saavutettu lopputulos on Mäkisen mukaan VR:n, sen omistajan ja myös alueen toimijoiden kannalta paras mahdollinen.

”Ne toteuttajat, joilla tätä kykyä ei ollut, on karsittu matkan varrella pois. Loppuvaiheen ratkaisu tehtiin hinnan perusteella”, Mäkinen sanoo.

Konepaja-alueella on vielä myynnissä kaksi vanhaa rakennusta Aleksis Kiven kadun varrella eli konttori ja koulutuskeskus. Myös niistä neuvottelut ovat käynnissä.

Oreckin tiedotteen mukaan neuvottelut ovat olleet pitkiä ja monimutkaisia. HS ei tavoittanut Oreckia kommentoimaan asiaa.

Oreckin viestintävastaava Karoliina Kuusi on yllättävän käänteen saaneista kaupoista vähäsanainen. Hän ei halua kommentoida mitenkään sitä, mikä muutti Oreckin kannalta huonolta näyttäneen tilanteen hyväksi.

”Saimme yhteisymmärryksessä neuvoteltua ratkaisun, jonka molemmat osapuolet hyväksyivät”, Kuusi sanoo.

Kuusi ei kommentoi myöskään Oreckin seuraavia siirtoja.

”Tiedotamme sitten vähän myöhemmin, kun olemme saaneet kokonaiskäsityksen siitä, että missä vaiheessa lähdemme liikkeelle.”

”Kyllä tämä on mahtavaa”

Oreck kiittää tiedotteessaan erityisesti hankkeessa aktiivisesti toiminutta Konepaja-liikettä. Konepaja-liikkeen Jaakko Blomberg on käänteestä ilahtunut.

”Kyllä tämä on mahtavaa, että päädyttiin tähän tulokseen. On tehty pitkään töitä ja tilanne on näyttänyt epävarmalta. Nyt päästiin siihen lopputulokseen, mikä nähtiin alueelle parhaaksi.”

Blomberg kertoo, että projektin parissa työskennelleet ihmiset aikovat tavata vielä keskiviikkoiltana ja miettiä seuraavia toimenpiteitä. Tarkemmin hänkään ei osaa lähitulevaisuutta kommentoida.

”Tietysti kaikki varmasti haluavat, että jotain tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Mutta kaupat on tosiaan tehty reilu tunti sitten, joten ei tässä hirveästi olla ehditty suunnitelmia tekemään.

Kaksi myymätöntä kiinteistöä

Oreckin lisäksi alueen kiinteistöistä on ollut kiinnostunut myös toinen taho. Vallilan ratapiha Oy osti vuodenvaihteessa konepajalta kolme pientä rakennusta. HS kertoi toukokuun alussa, että yhtiö on havitellut myös Oreckin nyt ostamia kiinteistöjä. Yhtiö ei ole kommentoinut asiaa julkisesti.

Konepajan alueella on vielä kaksi kiinteistöä, joita VR ei ole vielä myynyt. Vallilan ratapiha oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Hemmilä sanoo, ettei yhtiö pyri hankkimaan niitä.

”Olemme tyytyväisiä rakennuksiin, jotka meillä on ja kehitämme nyt niitä.”

Aikataulu meni uusiksi

Bruce Oreck kertoi viime vuoden lopulla, että junatehtaaksi nimetty kokonaisuus, The Train Factory voisi osittain olla auki jo ensi kesänä, mutta aikataulu meni uusiksi kimuranttien neuvotteluiden vuoksi.

Suunnitelmissa on ainakin ravintoloita, kahviloita ja tiloja erilaisille pienyrittäjille. Tavoitteena on, että junatehtaasta tulisi dynaaminen kohtaamis- ja markkinapaikka, jossa olisi tilaa luovuudelle ja uuden kokeilemiselle.

Oreck on luvannut tarjota aloitteleville yrittäjille tiloja alkuvaiheessa maksutta. Enkelisijoittajan tavoin hän saisi osuuden mahdollisesta tulevasta voitosta.

Mitään ostoskeskusta, maailmalta tuttuja ketjuliikkeitä tai -ravintoloita hän ei konepajalle halua.

Junatehtaan konseptiin sopisivat Oreckin mielestä myös yrittäjille suunnatut työskentelytilat ja vaikkapa tanssin, taiteen ja musiikin tekijät.