Kalasataman tornitalon kalleimpia asuntoja ei ole vieläkään myyty – Nyt torneja markkinoimaan palkattiin ”Suomen kuningas” Philipp von Hessen

Helsingin Kalasatamaan valmistuvien kerrostalojen ylimpien kerrosten luksuskämpät käyvät hitaasti kaupaksi, vaikka avuksi on värvätty ”Suomen kuningas”.

Sen sijaan tornitalojen alemmista kerroksista ja keskivaiheilta asuntoja myydään poikkeuksellisen nopeaan tahtiin. Varaustilanteella on merkitystä siksi, että pääkaupunkiseudulla on meneillään varsinainen korkean rakentamisen buumi.

Ensi vuonna valmistuvasta Majakasta suurin osa asunnoista varattiin taloa rakentavan SRV:n mukaan ennätysajassa eli vain parissa viikossa. Jäljellä on seitsemän asuntoa, kun kaikkiaan huoneistoja on 282.

Tosin viimeiset neliöt ovat kaikkein kalleimmasta päästä tornin kahdesta ylimmästä kerroksesta. Kalleimman asunnon hinta hipoo melkein kahta miljoonaa euroa.

Toisen eli vuoden 2020 lopulla valmistuvan Loiston ennakkomarkkinointi on alkanut heinäkuun alussa. Siitä talosta vajaa puolet on varattu, mutta suunta on sama kuin Majakan kohdalla.

”Erittäin hyvältä varaustilanne meistä näyttää”

Maltillisemman hintaiset asunnot kiinnostavat, ylimpien kerrosten luksuskämpät ovat vielä tässä vaiheessa tyhjillään.

”Erittäin hyvältä tämä varaustilanne meistä näyttää”, sanoo kuitenkin myyntipäällikkö Merja Rainio SRV:ltä.

SRV:llä on parhaillaan menossa näyttävä markkinointikampanja, jossa Kalasatamaa myydään ”Suomen kuninkaalla” eli Philipp von Hessenillä, jolla tällainen arvonimi voisi tänä päivänä olla, jos Suomesta olisi aikoinaan tullut monarkia.

”Hän on antanut kasvonsa tälle kampanjalle ja kyllä me ihan oikeasti selvitämme, että olisiko hänen mahdollista asua tornissa jonkin aikaa. Ideana on, että ei tarvitse olla kuningas, vaan täällä saa kuninkaan palveluja ihan tavallinen ihminenkin”, Rainio perustelee.

Tulossa kahdeksan tornia

Tornitaloissa on esimerkiksi aulapalvelu ja yhteistiloja sekä niiden alapuolella tänä syksynä aukeava kauppakeskus Redi.

Kalasatamaan aiotaan rakentaa yhteensä kahdeksan tornia. 134-metrinen ja 35-kerroksinen Majakka on valmistuessaan Suomen korkein asuinrakennus, mutta lähelle myöhemmin nouseva Kapteeni on sitäkin mittavampi.

Korkeaa rakennetaan nyt kiivaasti muuallekin. Uusia torneja on tulossa esimerkiksi Pasilaan ja Espooseen.