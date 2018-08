Savon Sanomat: Hanhikiven ydinvoimalan kohtalo mietityttää – rakentajat laittaneet hankkeita jäihin

Savon Sanomien mukaan Pyhäjoella ja Kalajoella useita tontteja omistava rakennuttaja pitää Hanhikiven ydinvoimalan rakennusluvan saamiseen liittyvää riskiä merkittävänä. Nimettömänä pysyttelevä rakennuttaja sanoo, ettei aio rakentaa tonteilleen ennen kuin Fennovoiman kaavailemalle ydinvoimalalle näytetään vihreää valoa. Valomerkkiä saadaan odottaa ainakin ensi vuoden loppuun.

Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Sorosen mukaan useat tontinomistajat ovat hakeneet jatkolupaa, jolla rakentamisen aloittamista voidaan viivyttää. ”Asumisen suhteen meillä on kaksi tällaista aluetta. Aatosvainion alueella on 55 tonttia lähinnä omakotitaloja ja rivitaloja varten. Saaren alueella on rakentamisoikeutta noin sadalle asunnolle”, Soronen listaa.