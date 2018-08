Technopolis investoi kymmeniä miljoonia laajennushankkeisiin

Investointien arvo on yhteensä 39,3 miljoonaa euroa.

Kuopiossa Microkadun kampuksen vuokrattava pinta-ala kasvaa 6800 neliömetrillä. Rakennustyöt alkavat välittömästi ja päättyvät elokuussa 2019. Investoinnin arvo on 12,1 miljoonaa euroa. Rakennusprojektin vakiintuneen tuoton arvioidaan olevan 10,4 prosenttia. Hankkeen esivuokrausaste on tällä hetkellä 66,6 prosenttia.

Tampereella laajennetaan rakenteilla olevaa Asemakeskuksen kampusta, jonka ensimmäisen vaiheen rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2018. Toisen vaiheen rakennustöiden on määrä alkaa syyskuussa 2018 ja päättyä heinäkuussa 2020. Toinen vaihe lisää vuokrattavaa pinta-alaa 7300 neliömetrillä ja kasvattaa kampuksen kokonaispinta-alan 20500 neliömetriin sen valmistuttua. Rakenteilla on myös pysäköintitalo, johon tulee 120 pysäköintipaikkaa.

Tampereen kampuksen toisen vaiheen investoinnin arvo on 27,2 miljoonaa euroa, ja projektin vakiintuneen tuoton arvioidaan olevan 7,8 prosenttia. Ensimmäisen vaiheen esivuokrausaste on tällä hetkellä 41,9 prosenttia. Toisen vaiheen tiloista ei vielä ole allekirjoitettuja esivuokraussopimuksia, mutta prospektikanta on vahva.

”Vahva makrotalouden tilanne toiminta-alueillamme mahdollistaa orgaanisen kasvumme, mihin olemme tyytyväisiä, sillä orgaaniset kasvuhankkeemme ovat vahvasti arvoa luovia ja lisäksi ne tukevat kampustemme sisäistä kasvua ja tehokkuutta”, Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang sanoo.

Kuopion Microkadun ja Tampereen Asemakeskuksen kampuksille on haettu kultatason Leed-sertifiointia.