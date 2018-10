Kaatopaikkavesien puhdistus tehostuu Heinolassa

Ympäristövaatimusten kiristyminen on pääasiallisena syynä sille, että jätevedenpuhdistamojen korjaus- ja laajennushankkeita on toteutettu aiempaa enemmän jo useiden vuosien ajan. Monissa puhdistamoissa hankkeiden alkusysäyksenä on toiminut ympäristöviranomaisten vaatimus vähentää läheiseen vesistöön johdettavan jäteveden typpikuormaa 70 prosentilla.

”Typenpoiston tehostaminen tarkoittaa käytännössä ilmastusallastilavuuden lisäämistä. Täällä Sahaniemessä aiempien kahden ilmastusaltaan lisäksi tarvitaan jatkossa kaksi uutta likimain saman kokoluokan allasta”, kertoo Heinolan Sahaniemen saneeraushankkeen suunnittelun projektipäällikkö Niko Rissanen Ramboll Finland oy:stä.

Periaatteeltaan samantyyppisiä laajennus- ja saneeraushankkeita kuin Heinolan Sahanniemessä kesäkuussa käynnistynyt projekti on Suomessa meneillään muuallakin. Sahanniemen erikoisuutena on kuitenkin se, että laajennuksen myötä puhdistamon kapasiteetti riittää myös lähistöllä sijaitsevan Kuusakoski oy:n erikoiskaatopaikan suotovesien käsittelyyn.

”Typpipitoisen veden biologinen käsittely toimii vain, mikäli mukana on fosforia. Yhdyskuntajätevedessä fosforia on, mutta ei juurikaan kaatopaikan vedessä. Siksi kaatopaikkamme suotovedet on järkevää puhdistaa kunnallisella puhdistamolla. Parannus aiempaan on selkeä, sillä aiemmin typen poistoa ei tehty kaatopaikkavesille lainkaan”, Kuusakosken ympäristöpäällikkö Maija Oravala kertoo.

Sahanniemen puhdistamotyömaa valmistuu ensi kesäksi. Sen jälkeen puhdistamo palvelee kolmen kunnan – Pertunmaan, Asikkalan ja Heinolan -lisäksi myös teollisuutta. Asukasvasteluvulla ilmaisten puhdistamon kapasiteetti riittää jatkossa runsaalle 40 000 asukkaalle.

Vaativat betonityöt

Sahanniemen vuonna 1973 valmistuneen jätevedenpuhdistamon betonirakenteille tehtiin ennen saneeraussuunnitelmien laadintaa kuntotutkimus. Rakenteet olivat Niko Rissasen mukaan säilyneet kohtalaisessa kunnossa, mutta käyttöiän jatkamiseksi betonipinnan rapautumat päätettiin korjata.

Saneerausmenetelmäksi tuli valituksi vesihiekkapuhallus ja ruiskutettava korjauslaasti. Pinnoitteen tehtävänä on muodostaa betonirakenteen pintaan suojaava kerros, jotta betonin rapautuma ei pääse heikentämään rakenteen kantavuutta ja vesitiiveyttä.

”Betonin vesitiiviyden varmistamiseksi valut tehtiin pieninä, alle puolen metrin kerroksina sitä mukaa huolellisesti täryttämällä tiivistäen. Tämän merkitys korostuu, koska allasrakenteet ovat sekä vesitiiviys- että lujuussyistä erittäin tiiviisti raudoitetut”, kertoo työmaan vastaava mestari Kari Majoinen Suomen Maastorakentajat oy:stä.

Majoinen pitää betonitöitä työmaansa vaativimpana vaiheena.

Heinolan Sahanniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Työmaan aikataulu: kesäkuu 2018 – huhtikuu 2019

Kustannukset: 4,8 milj. euroa

Rakennuttaja: Heinolan kaupunki

Rakenne- ja prosessisuunnittelu: Ramboll Finland oy

Pääurakoitsija: Suomen Maastorakentajat oy

”Käytössä olevien kahden ilmastusaltaan ja niiden viereen tulevien kahden uuden altaan etäisyydet olemassa oleviin rakenteisiin on vain muutama metri. Tästä syystä louhinnassa piti säädellä räjähdysvoimaa. Putkipanoksin homma kuitenkin hoitui ongelmitta”, Majoinen kertoo.

Kun louhinnat oli tehty, päästiin valamaan altaiden seiniä. Niissä oli käytössä perinteisten lautamuottien asemesta teräksinen muottijärjestelmä. Sen etuina ovat Majoisen mukaan nopea asennus ja uudelleenkäytettävyys sekä parempi työturvallisuus, koska muotit voi koota maanpinnan tasossa sopivan kokoisiksi elementeiksi ja nostaa sitten valmiina paikalleen.

”Turvallisuus on luonnollisesti iso asia kaiken kaikkiaan tällaisella työmaalla, jossa tehdään korkeita rakenteita”, hän muistuttaa.

Sen sijaan ongelmaksi oli muodostua kesällä sopivan betonin toimitusaika. Majoisen mukaan sulfaatinkestävästä sementistä valmistettua massaa ei hetkeen saanut lähiseudulta lainkaan. Ongelma onneksi ratkesi niin, ettei kokonaisaikataulu kärsinyt.

Metanoliasema tuottaa lisähiiltä

Syksyn aikana puhdistamotyömaa siirtyy laite- ja prosessitekniseen vaiheeseen. Uudet altaat varustetaan prosessiputkistoin sekä ilmastimin ja sekoittimin. Uusia altaita ei Heinolan kaupungin vesihuoltoinsinööri Kalle Maarasen mukaan kateta, koska hajuhaitat eivät uudessa prosessissa tule olemaan merkittävä ongelma.

Typen määrä puhdistettavassa vedessä sen sijaan kasvaa, koska mukana on nyt myös kaatopaikan suotovesiä. Tästä syystä prosessia täytyy täydentää rakentamalla prosessin yhteyteen metanoliasema.

”Metanoliasemalla puhdistusprosessiin lisätään metanolia typenpoiston lisähiileksi. Näin on mahdollista saavuttaa vaadittu 70 prosentin vähennys typpikuormaan. Puhdistamolta pois johdettavan veden typpipitoisuus on puhdistusprosessin jäljiltä enintään 20 milligrammaa per litra”, Maaranen selvittää.