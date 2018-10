Sinnemäki: ”Digitalisaatio ja päästöjen vähentäminen tuovat yhdessä rakennusalalle uutta pöhinää”

”Digitalisaatio ja päästöjen vähentäminen tuovat yhdessä rakennusalalle uutta pöhinää ja innovointia, mikä voi näkyä tuottavuuskehityksessäkin”, Sinnemäki korosti.

Suurimmat mahdollisuudet vähentää päästöjä ovat rakentamisessa, rakennusten käytössä ja liikenteessä. Hän sanoi uskovansa, että tulevaisuudessa rakentamisen prosessien päästöt nousevat enemmän valokeilaan, kun rakennusten energiatehokkuus paranee.

”Se tarkoittaa huomion kiinnittämistä esimerkiksi maamassojen optimointiin ja käsittelyyn.”

Hiilineutraalius 2035

Suomi kaupungistuu vauhdilla. Sinnemäen mukaan Helsinkikin on kasvanut vuodesta 2010 nopeammin kuin ennusteet ovat antaneet odottaa. Tilanne on sama Turussa ja Tampereella.

”Kaupungeissa asuu maaseutua enemmän nuoria. Lisäksi niihin kohdistuu paljon sekä sisäistä että ulkoista muuttoliikettä. Helsingissä myös syntyvyys on suurempaa kuin kuolleisuus, toisin kuin muualla maassa.”

Sinnemäki korosti sitä, että tulevaisuuden kaupunki kasvaa kestävästi. Se tarkoittaa esimerkiksi kaupunkirakenteen tiivistämistä ja julkisen liikenteen kehittämistä.

”Tämä ohjaa kaikkea kaupunkisuunnittelua eli sitä, mihin suuntaan kaupunkirakennetta viedään.”

Helsinki on sitoutunut vähentämään päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalius on tavoitteena 2035. Lähtötaso on vuosi 1990.

”Viime vuonna olimme saaneet leikattua päästöjä 24 prosenttia. Se kertoo siitä, miten paljon nopeammin pitää toimia, jotta tavoitteet saavutetaan.”

Sinnemäki painotti sitä, että Helsinki haluaa kehittää kaupunkia tasapuolisesti. Siksi isoja investointeja ei tehdä vain joillekin tietyille alueille, esimerkiksi kantakaupunkiin.