Oras saa uuden toimitusjohtajan

Oras Groupin hallitus on nimittänyt diplomi-insinööri Kari Lehtisen Oras Groupin toimitusjohtajaksi

Tiedotteen mukaan Oras Groupin nykyinen toimitusjohtaja Markus Lengauer jatkaa tehtävässään vuoden 2018 loppuun asti, jonka jälkeen hän siirtyy sovitusti Oras Groupin hallituksen jäseneksi.

Lehtinen on työskennellyt aikaisemmin eristeratkaisuja valmistavan Paroc Group oy:n toimitusjohtajana ja hänellä on pitkä kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä rakennusteollisuudessa.

Lehtinen aloittaa Oras Groupin varatoimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 5.11.2018 alkaen. Sujuvan siirtymän ja strategisen jatkuvuuden varmistamiseksi, Lehtinen aloittaa työnsä välittömästi yhteistyössä Lengauerin kanssa tutustuen yrityksen toimintaan, henkilöstöön ja asiakkaisiin.

”Kari Lehtisellä on pitkä kansainvälinen kokemus rakennusmateriaaliteollisuudesta ja uutta näkemystä yhtiön tulevaisuudelle, mikä vakuutti Oras Groupin hallituksen hänen soveltuvuudestaan luotsaamaan yhtiötä tulevina vuosina. Lehtisen tehtävänä on jatkaa jo aloitettua työtä Oras Groupin kannattavuuden parantamiseksi sekä vahvan, pitkän aikavälin strategisen jalustan rakentamiseksi. Uskomme, että Lehtisellä on kaikki edellytykset menestyä tehtävässään”, Oras Groupin hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi kertoo.

”Haluan kiittää Markus Lengaueria hänen ajastaan Oras Groupin toimitusjohtajana. Markuksella on ollut merkittävä rooli Oras Groupin toimintojen virtaviivaistamisessa ja meille tärkeässä tuoteportfolion yhtenäistämistyössä. Hän on menestyksekkäästi kehittänyt johtoryhmän sisäistä dialogia, mikä on ollut tärkeää koko yhtiön kannalta. Odotan innolla, että pääsemme jatkamaan yhteistyötämme hallituksessa.”

”Olen iloinen ja ylpeä siitä, että pääsen omalta osaltani kehittämään Oras Groupin tarinaa ja luomaan arvoa asiakkaillemme ja henkilöstöllemme. Oras Group on vahva perheomisteinen yritys, jonka taustalla on 70 vuotta teollista yrittäjäperinnettä. Yhtiössä yhdistyvät hienosti perheyrityksen perinteet, kansainväliset asiakkaat, vahvat ja luotetut brändit sekä henkilöstön omistautuneisuus työlleen”, Kari Lehtinen sanoo.