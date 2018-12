YIT myi Triplan toimistokiinteistöt – yhtiön historian suurin toimistokiinteistökauppa

Triplan Workery-toimistot, Workery East ja Workery West, ovat YIT:n kehittämiä, rakentamia ja omistamia. Toimistojen vuokrattava pinta-ala on noin 50000 neliömetriä. Toimistojen rakentaminen käynnistyi alkuvuonna 2018, ja ne valmistuvat keväällä 2020.

Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa tässä vaiheessa julkisteta. YIT kertoo kuitenkin, että kauppa on yhtiön historian suurin yksittäinen kiinteistökauppa toimistokiinteistöstä. Kauppahinnan maksu tapahtuu valmiusasteen mukaan siten, että YIT vastaanottaa ensimmäisen maksuerän vuonna 2018 ja loput kauppahinnasta maksetaan erissä valmiusasteen kertymisen mukaan.

”Triplan Workery-toimistot kiinnostivat lukuisia merkittäviä kansainvälisiä kiinteistösijoittajia. Kansainvälisten ostajien kiinnostus on hieno osoitus Triplan vetovoimasta”, YIT:n Toimitilat- ja Kiinteistöt segmenttien johtaja Esa Neuvonen sanoo tiedotteessa.

Workery Eastin vuokrattava pinta-ala on noin 28000 neliötä, ja sen valmiusaste vuoden 2018 lopussa on yli 65 prosenttia. Sen ankkurivuokralainen on Telia Finland. Workery Westin vuokrattava pinta-ala on noin 22000, ja sen valmiusaste vuoden lopussa on noin 55 prosenttia. Sen ankkurivuokralainen on Otavamedia. Molempien toimistokiinteistöjen vuokrasopimukset ovat pitkiä.

Triplan Workery-toimistot rakennetaan Leed-ympäristösertifikaatin platinum-tason vaatimusten mukaisesti.

Keski-Pasilaan vaiheittain vuosina 2019–2020 valmistuva Tripla on kolmen korttelin kokonaisuus, johon kuuluu Mall of Tripla -kauppakeskus, pysäköintilaitos, joukkoliikenneasema, asuntoja, hotelli ja nyt myydyt toimistot.