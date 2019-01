Tikkurilan symboliksi muodostunut maalitehdas saattaa jättää Tikkurilan – ”Se on osa teollista historiaa”

Maaliyritys Tikkurila suunnittelee maalituotantonsa siirtämistä uusiin tiloihin. Tämä voi tarkoittaa yrityksen tuotannon siirtämistä pois Vantaan Tikkurilan juna-aseman tuntumasta, Kuninkaalan kaupunginosasta. Tikkurilan tehdasalue on ollut jo vuosikymmenien ajan näkyvä maamerkki radanvarressa.

Yrityksen pääkonttori ja tuotanto ovat sijainneet Vantaan Tikkurilassa vuodesta 1862, jolloin yritys perustettiin. Pääkonttori siirtyy uusiin tiloihin Tikkurilassa, melko lähelle nykyistä pääkonttoria ja tehdasta.

Tikkurilan maalitehdas ja sitä edeltänyt pellavaöljytehdas ovat olleet osa radan- ja joenvarren maisemaa jo yli 150 vuoden ajan.

Nykyinen tehdas valmistui vuonna 1976 ja sai aluksi julkisivuunsa Monicolor-kyltin. Myöhemmin se vaihtui Tikkurila-tekstiksi.

Alueella on sekä kaupankäynnissä että teollisuudessa pitkä historia. Tikkurila on ollut merkittävä kaupan ja liikenteen risteämispaikka jo 1700-luvulta alkaen. Alueella virtaa Keravanjoki, ja lisäksi siellä kulkee vanha Kuninkaantie sekä Suomen ensimmäinen rautatie. Asutusta alueella on ollut keskiajalta alkaen.

Tehtaalla on historiallista arvoa

Teollinen toiminta on kasvanut aluksi keskiaikaisen kylän päälle, rakennustutkija Anne Silanto Vantaan kaupunginmuseosta kertoo.

Alueen pitkästä historiasta kertoo myös nimi Tikkurila, joka viittaa kymmenen oravannahan tai turkiksen erään, tikkuriin.

Tehdasalue on ollut osa alueen historiaa jo pitkään. Nyt se näyttää olevan tulossa tiensä päähän.

Vanhasta teollisuustoiminnasta muistuttavat alkuperäiseen pellavaöljytehtaan rakennukseen perustettu kulttuuritehdas Vernissa sekä silkkitehtaan tiloihin rakennetut uudisasunnot.

Useimmat alueen vanhoista tehdasrakennuksista on purettu uuden rakentamisen tieltä vuosikymmenien saatossa.

”Keravanjoen rannoilla on maisemallista arvoa ylipäätään. Tehtaalla on historiallista todistusvoimaa. Se on osa teollista historiaa. Rakennuksella ei ole merkittävää rakennustaiteellista arvoa mutta historiallista arvoa kyllä. Se on sitä kerroksellisuutta”, Silanto kuvailee.

Tikkurila ei ole vielä aloittanut suunnittelua

Teollisen tuotannon siirtyminen olisi Silannon mukaan osa luonnollista kehitystä, joka tapahtuu usein kaupungistumisen yhteydessä. ”Tämä on uusi askel kohti alueen kaupungistumista.”

Tikkurilan tehdas ei todennäköisesti katoa alueelta kovin nopeasti. Yritys ei ole aloittanut uuden tuotantolaitoksen suunnittelemista tai rakentamista eikä osaa kertoa, mihin se saattaisi sijoittua. Nykyinen tuotanto jatkuu Tikkurilassa siis luultavasti ainakin joitakin vuosia.

Tikkurilan keskusta on maalitehtaan olemassaolon aikana kasvanut ja kehittynyt kaupunkikeskukseksi, jossa on enemmän palveluita ja asumista kuin teollista toimintaa.

Teollisen toiminnan jatkaminen lähellä asuinaluetta ja tiivistä kaupunkirakennetta voi olla hankalaa. Yrityksen tiedotteen mukaan nykyinen sijainti ei ole ihanteellinen teolliselle toiminnalle.

Alueelle ei nykyään enää sijoitettaisi maalitehtaan kaltaista toimintaa, vahvistaa Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalta.

Kaupunki on myös tarjonnut Tikkurilalle mahdollisia uusia sijoituspaikkoja maalitehtaalle.

”Meillä on tällaisia alueita, kiitos lentomelualueiden. Vehkala on näistä laajin. Mutta he tekevät omat päätöksensä. Tietysti toivomme, että jäävät kaupunkiin, ihan jo nimenkin puolesta.”

Penttilä myöntää, että kaupunki on myös kiinnostunut tehtaan mahdollisesti taakseen jättämistä maista, jotka sijaitsevat hyvin lähellä Tikkurilan juna-asemaa. Penttilä ei kuitenkaan kerro, minkälaista toimintaa alueelle voisi tulla.

”Kaupungilla on luonnollisesti kiinnostusta siihen. Ei se varmasti käyttämättömäksi jää.”

Tulossa noin 1000 uutta asuntoa

Tehtaan mahdollinen katoaminen katukuvasta on vain osa Tikkurilaa lähivuosina odottavasta myllerryksestä.

Alueen voimakas kehittyminen on jatkunut jo vuosia. Vuonna 2015 avattiin matka- ja kauppakeskus Dixi, ja pelkästään vuoden 2018 aikana alueelle valmistui yli 500 uutta asuntoa.

Tikkurilaan rakentuu lähivuosina vielä noin 1 000 uutta asuntoa. Suurimmat muutokset tulevat koskemaan Tikkurilan nykyistä kirkkoa, valtion vanhaa virastotaloa sekä Asematietä. Kirkkokeskukseen ja vanhan virastotalon tilalle on nousemassa asuntoja. Asematielle puolestaan on soviteltu tornitaloa.

Tikkurilan maalitehtaan mahdollisesta muutosta uutisoi ensin Hufvustadsbladet. Tikkurilan johto ei halunnut kommentoida HS:lle mahdollista muuttoa.