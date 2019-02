Plus Hoivakiinteistöt toteuttaa hoivakodin Raumalle

Rauman Steniuksenkadulla on tammikuussa aloitettu uuden 60-paikkaisen ikäihmisten hoivakodin rakennustyöt. Sen palveluiden tuottamisesta vastaa Rauman kaupunki, joka valitsi kilpailutuksessa hoivakodin toteuttajaksi Plus Hoivakiinteistöt.

Hoivakoti valmistuu helmikuussa 2020, ja se tarjoaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Hankkeen kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Plus Hoivakiinteistöt on suunnitellut hoivakotia yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa.

Steniuksenkadun hoivakoti toteutetaan vuokramallilla, jossa Rauman kaupunki vuokraa käyttöönsä valmiin kiinteistön ylläpitopalveluineen 15 vuoden ajaksi. Kaupungin teknisen toimialan johtajan Tomi Suvannon mukaan hankkeen toteuttamiseen vuokramallilla oli kaksi tärkeää syytä. ”Ensinnäkin, nykyinen sote-tilanne on avoin ja kiinteistöjen siirtyminen maakunnalle siirtymäkauden jälkeen on epävarmaa. Toiseksi, Rauman kaupungilla on jo käynnissä taikka käynnistymässä merkittäviä investointeja, ja meidän resurssit ovat pitkälti niissä kiinni.”

”Vuokramallilla toteutettu hanke on kaupungin näkökulmasta joustava ja aikataulullisesti tehokas ratkaisu, jossa Plus Hoivakiinteistöt vastaa hankkeen toteuttamisesta kokonaisvastuullisesti, mikä sopii tämän hetkiseen tilanteeseemme erittäin hyvin”, Suvanto toteaa Plus Hoivakiinteistöjen tiedotteessa.