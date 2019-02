Turun toriparkki toteutuu vihdoin – vaativa pohjarakennustekniikka nostaa kustannuksia

Lokakuussa käynnistynyt työmaa on vaativimmillaan heti alussa.

Turun keskustassa suunnistavan autoilijan on opeteltava parin vuoden ajaksi uudet reitit ennen kuin auton saa jälleen ajaa Turun torille, jatkossa tarkkaan ottaen torin alle. Turun tapauksessa hankkeen eteneminen on ollut hallinnollisesti ”monen mutkan takana”, ja myös teknisesti Turun toriparkki on kertaluokkaa vaikeammin toteutettavissa kuin vastaavat hankkeet kantavammilla pohjilla siunatuissa kaupungeissa.