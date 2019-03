Helsinki on valmis myymään Etelärannan arvotonttinsa uudelle supermuseolle: ”Voi tulla hotelli ja kävelykeskusta laajenisi sinne”, sanoo Vapaavuori

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon uudistamisesta teetetty selvitys on julkaistu. Selvitys ehdottaa, että museot yhdistettäisiin ja uusi museo rakennettaisiin Eteläsatamaan Guggenheimin museollekin kaavaillulle tontille.

Selvityksen tilasivat Helsingin kaupunki ja opetus-ja kulttuuriministeriö. Osapuolten näkemysten mukaan museon toiminnasta vastaamaan perustettaisiin uusi yritys. Yrityksen omistaisi täysin säätiö, joka perustettaisiin myös omistamaan museoiden kokoelmat.

Rakennuksen toteuttajaa aiotaan etsiä kaksiosaisella kilpailulla. Ajatuksena on, että Helsinki myisi museon tontin kilpailun voittajalle.

Museon rakennuskustannuksiksi on aiemmin arvioitu 60–80 miljoonaa euroa. Rakentamiseen ei kuitenkaan ole tarkoitus käyttää valtion tai Helsingin kaupungin julkista rahaa vaan rakentamisen rahoittaa kilpailun voittaja.

Alueelle voitaisiin rakentaa museon lisäksi esimerkiksi hotelli tai toimitilaa. Asumista kilpailutettavalle tontille ei sallita, sanoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) selvityksen julkistamistilaisuudessa.

”Voi olla hotelli, voi olla liiketilaa, ravintoloita ja avointa julkista tilaa. Kaupungin kävelykeskusta laajenisi sinne. Mutta museo pitää olla”, Vapaavuori sanoi.

Viimeisellä lauseella Vapaavuori halusi korostaa valtion ja Helsingin kaupungin yhteistä tahtoa, että Etelärannan arvotontti luovutetaan nimenomaan korkeatasoisen ja kansainväliseksi kurkottavan huippumuseon tarpeisiin.

”Ei se olisi toteuttajalle hyväntekeväisyyttä vaan museosäätiö maksaa vuokraa rakennuksen omistajalle. Muu taloudellinen kokonaisuus muodostuu alueen muista toiminnoista”, sanoi maankäytöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr).

Museon säätiön arvioidaan tarvitsevan noin 130–150 miljoonaa euron pääoman. Rahoituksesta vastaisivat Helsinki ja valtio yhdessä mahdollisten yksityisten tukijoiden kanssa.

Vapaavuori vertasi uuden supermuseon rahoitusmallia siihen, kuinka Helsingin tuore Amos Rex -museo on rahoitettu. Museon käyttökustannukset on määrä rahoittaa sen oman toiminnan tuotoilla, valtionosuuksilla ja säätiön pääoman tuotoilla.

Näin uusi museo ei olisi riippuvainen vuosittaisista budjettipäätöksistä.

Uusi museo on valtion. Helsinki on mukana kertaluontoisesti pääomittamassa enintään puolta aiotusta 130–150 miljoonan alkupääomasta. Joitain rakentamisen valmisteluun ja esimerkiksi liikennejärjestelyjen muuttamiseen tarvittavia kuluja Helsinki on Vapaavuoren mukaan valmis maksamaan.

”Helsingin kaupunki on tehnyt harvinaisen selväksi, että se osallistuu vain museon pääomittamiseen. Koska tavoitellaan maailmanluokan museota, on varma, että toimintaan saadaan rahoitusta yksityisiltä tahoilta. Siitä on neuvoteltu mutta ei nimiä vielä”, sanoi opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen tilaisuudessa.

Museoon on tarkoitus tehdä pohjoismaiden merkittävin ja laajin arkkitehtuuria ja designia yhdistävä ydinnäyttely. Muotoilu olisi museossa, paitsi esillä, myös kokeiltavissa: pidettävänä, tartuttavana ja koskettavana.

”Museo tekee tulevaisuutta, ja on luontevaa, että rakennus on uusi. Eteläsatama on iso mahdollisuus, empirekeskusta, ja paikka, jossa kaupunki kohtaa meren, keskeisimpiä symbolisia maisemia. Historiallinen, kaunis ja uniikki, toisaalta rähjäinen ja logistinen maisema”, Sinnemäki sanoi.

Helsingissä on pitkään tuskailtu, mitä Etelä-Sataman alueelle pitäisi tehdä. Sinnemäki totesi, ettei pelkkä yksittäinen museo ei yksinään riitä alueen muuttamiseen.

”Ranta-alue kokonaisuudessaan kehitetään sellaiseksi, että se avautuu kaupunkilaisille ja merelle uudella tavalla.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki kertoivat elokuussa 2018 kannattavansa uuden museon perustamista. Museo yhdistäisi arkkitehtuurin ja designin, joille tätä nykyä on Helsingissä erilliset, naapuritiloissa Kaartinkaupungissa toimivat museonsa.

Uusi museo tarvitsisi uudet tilat. Paikaksi esitettiin esiselvitysvaiheessa Etelärannan tontin lisäksi myös Hietalahdenrantaa.

Designin ja arkkitehtuurin yhdistävälle museolle on nähty tarvetta siksikin, että nykyinen Arkkitehtuurimuseo on ollut taloudellisesti heikoissa kantimissa, ja kävijöitä on ollut vain vähän yli 20 000 vuodessa. Naapurissa Designmuseossa Korkeavuorenkadulla oli viime vuonna noin 200 000 kävijää.