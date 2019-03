Rakentamisen luottamus säilynyt liki ennallaan

Rakennusalan luottamusindikaattorin saldoluku on maaliskuussa +7, kun se oli helmikuussa +8. Pitkän aikavälin keskiarvo on -6, joten luottamus on nyt selvästi tavanomaista parempi.

Rakennusalan yritysten tilauskanta on varsin hyvä, ja myös henkilökuntaa odotetaan palkattavan hieman lisää, jos luvuista puhdistetaan normaali kausivaihtelu. Tilauskannan saldoluku on maaliskuussa +10, kun se oli helmikuussa +12 ja pitkän aikavälin keskiarvo on -13. Henkilökuntaodotuksen saldoluku on maaliskuussa +5, kun se oli helmikuussa +3 ja keskiarvo on 0.

Rakentamisen luottamus Suomessa oli helmikuussa hienoisesti alle EU-maiden keskimääräisen tason.