Väitös: Suunnitelmallinen menestyy yliopistotason rakennustekniikan opinnoissa parhaiten

”Suunnitelmalliset opiskelijat etenevät opinnoissaan johdonmukaisesti, tietävät tarkasti kurssien suoritusvaatimukset ja suunnittelevat opiskelunsa usein strategisesti”, Salmisto kertoo.

”He tavoittelevat korkeita arvosanoja riippumatta siitä ymmärtävätkö oppimaansa.”

Hänen väitöksensä nimeltä Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa tarkastettiin Tampereen yliopistossa 8. maaliskuuta.

Suunnitelmallisuudella on syväsuuntautuneisuutta suurempi vaikutus

Salmisto jakoi tutkimansa 169 rakennustekniikan opiskelijaa neljään ryhmään heidän oppimiseen käyttämänsä lähestymistavan perusteella.

Ryhmien nimet olivat ei-suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat, pintasuuntautuneet opiskelijat, suunnitelmalliset syväsuuntautuneet opiskelijat sekä suunnitelmalliset opiskelijat. Syväsuuntautuneesti opintoihinsa suhtautui lähes 50 prosenttia tutkituista opiskelijoista.

Tutkimuksessa selvisi, että rakennustekniikan yliopisto-opinnoissa menestyvät parhaiten suunnitelmalliset syväsuuntautuneet sekä suunnitelmalliset opiskelijat. Suunnitelmallisuus vaikuttaa opintomenestykseen syväsuuntautuneisuutta enemmän. Suunnitelmallisuuteen rohkaisemalla voisi Salmiston mukaan muun muassa lyhentää opiskeluaikoja.

Syväsuuntautuneilla opiskelijoilla on tavoitteena ymmärtää opiskeltavaa asiaa, mutta he eivät välttämättä lähesty opiskeluaan kovin suunnitelmallisesti. He kokevat oppimisympäristönsä ja ammatillisten taitojensa kehittymisen myönteisemmin kuin muut opiskelijat.

”Syväsuuntautuneet opiskelijat kokevat opinnoissa vähemmän stressiä kuin muut opiskelijat. Lähestymistavasta on siis hyötyä, vaikkei sillä olekaan opintomenestyksen suhteen yhtä suurta merkitystä kuin suunnitelmallisella opiskelulla.”

Pintasuuntautuneet opiskelijat keskittyvät siihen, että osaisivat toistaa ja kertoa opiskeltavan asian uudestaan. He myös kokevat usein työkuormansa olevan suuri.

Korkeat arvosanat eivät aina tarkoita laadukasta oppimista

Salmisto muistuttaa, että korkeat arvosanat eivät välttämättä ole yhteydessä laadukkaaseen oppimiseen.

”Näin ollen ei voida suoraan päätellä, että suunnitelmallinen opiskelu johtaa parempaan oppimiseen rakennustekniikan yliopisto-opinnoissa kuin muut lähestymistavat ilman, että analysoidaan minkälaista osaamista tentit ja muut arviointimenetelmät tosiasiassa mittaavat.”

Salmiston mukaan arviointimenetelmiä tulisi kehittää siten, että ne mittaisivat paremmin syväsuuntautunutta opiskelutapaa, jonka on todettu johtavan laadukkaaseen oppimiseen.

”Tentit saattavat mitata enemmän ulkoa opettelua kuin varsinaista ymmärrystä. Arviointi voisikin perustua viikkotehtäviin, harjoitustöiden esityksiin tai esimerkiksi aineisto- ja ryhmätentteihin.”