Peab peruskorjaa yli 150-vuotiaan hallintotalon Vaasassa

Vuonna 1862 valmistunut Vaasan hallintotalo päivitetään nykyaikaan mittavassa peruskorjauksessa. Urakan toteuttaa Peab. Tilaaja on Vaasan Talotoimi -liikelaitos.

Kirkon välittömässä läheisyydessä osoitteessa Vaasanpuistikko 10 sijaitsevan rakennuksen kerrosala on noin 3805 neliömetriä ja bruttoala noin 4710 neliötä. Projektin urakkasumma on noin 6,7 miljoonaa euroa. Kohteen peruskorjaus on aloitettu ja se luovutetaan tilaajalle aikataulun mukaisesti marraskuun lopulla 2020.

Rakennukseen sijoittuvat kaupungin keskushallinnon monitilatoimistot, kaupunginhallituksen ja -valtuuston salit sekä päätearkisto. Ennen peruskorjauksen alkua rakennuksessa toimi kaupungin keskushallinto, kaupunginjohtaja ja kanslia. Myös kaupunginvaltuusto ja -hallitus pitivät kokoukset rakennuksessa.

Jälkiempiretyylinen talo on koristeltu pilasterein ja stukko-ornamentein. Historiallisen talon on suunnitellut ruotsalainen arkkitehti Carl Axel Setterberg, joka suunnitteli kaupungille myös uuden asemakaavan. Setterberg suunnitteli kaupungin keskeiset julkiset rakennukset ja useita yksityistaloja.

”Hallintotalo on tärkeä rakennus Vaasan kaupungille sekä toiminnallisesti että kulttuurihistoriallisesti. Rakennuksen arvo ja sijainti keskeisellä paikalla vaatii urakoitsijalta edelliset huomioivaa töiden ohjausta”, toimitilajohtaja Tapio Ollikainen Vaasan kaupungilta toteaa tiedotteessa.