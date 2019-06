Sitowise osti tamperelaisen suunnittelutoimiston liiketoiminnan

Sitowise on ostanut polttonesteiden jakeluasemien suunnitteluun ja lupaprosesseihin erikoistuneen suunnittelutoimiston PN-Linen liiketoiminnan.

Vuonna 1990 perustetulla tamperelaisella PN-Linellä on vahva ja pitkä kokemus polttonesteiden jakelun ja varastoinnin suunnittelusta, rakennuttamisesta, laadunvarmistuksesta ja ympäristöhallinnasta koko Suomessa. Se on erikoistunut myös viranomaisasiointiin ja koulutukseen sekä luonut oman rekisteröidyn Benviron-tuotteen ympäristöseurantaan ja -tarkkailuun. PN-Linen toimitusjohtaja on tekniikan tohtori Pasi Nieminen.

Sitowise on aiemmin toiminut asiantuntijana ja suunnittelijana erilaisissa polttonesteiden jakeluun ja varastointiin liittyvissä projekteissa. Kaupan myötä yhteistyötä asiakkaiden kanssa päästään syventämään entisestään.

”PN-Linen ja Pasi Niemisen mukaantulo osaksi Sitowiseä vahvistaa osaamistamme ja tarjontaamme jakeluasemien ja polttonesteiden varastoinnin rakentamisen ja ympäristöasioiden hallintaan liittyvien palvelujen tuottajana”, Sitowisen Ympäristö- ja kaupunkikehitystoimialan ympäristöpalvelujohtaja Tuomas Lukkari sanoo tiedotteessa.