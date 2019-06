Väitös: Hyvässä työryhmässä on sopivassa suhteessa erilaisia ihmistyyppejä

Moni meistä tunnistaa ideapalaverin, jota yksi henkilö dominoi puhetulvallaan ja osa ei kehtaa sanoa mitään. ”En viitsinyt sanoa mitään, kun tuo yksi oli koko ajan äänessä”, saatetaan nurista tilaisuuden jälkeen.

Raklin kehityspäällikkö, diplomi-insinööri Marika Latvala on tehnyt Aalto-yliopistossa väitöskirjan, jossa selvitettiin, miten rakentajat, rakennuttajat ja suunnittelijat voivat parantaa yhteistoimintaansa ja miten erilaiset ihmistyypit tunnistettaisiin ja otettaisiin parhaiten mukaan.

Hän oli aiemmin ihmetellyt, miksi muutosjohtamisen palaverit eivät useinkaan johtaneet muutokseen. Erkki Aalto innostutti häntä pohtimaan, miten Raklin kehityshankkeiden työpajatyöskentelyä voisi kehittää.

Tutkimus painottui pian ryhmädynamiikan selvittämiseen eli millaisia ihmistyyppejä työryhmissä on ja miten heidän vuorovaikutustaan voisi parantaa.

Ainakin viisi ihmistyyppiä erottui

Latvala on tunnistanut useita ihmistyyppejä Esimiesasemaan tottunut johtaja ottaa usein oma-aloitteisesti puheenjohtajan roolin. Ryhmässä on usein myös vahvat mielipiteet omaavia puhujia ja vähemmän äänekkäitä aktiivisia osallistujia. Osa on passiivisia ja osa pelkkiä kuuntelijoita. Osa on tottunut odottamaan puheenvuoroa, osa ei.

Rakennuslehteen tammikuussa kirjoittamassaan blogissaan ”Ihmisen mittainen lean” hän tyypitteli ihmisiä vielä lisääkin. Mallina oli DISC, jossa ihmiset jaetaan neljään eri ryhmään: Dominant (D), Influential (I), Steady (S) ja Compliant (C). D ihmiset ovat tekijöitä, eivätkä malta odottaa jotain tapahtuvan, kun taas S ihmiset ovat vakaita ja lämpenevät kyllä, mutta vähän hitaammin. C ihmiset ovat tiedostavia, ja hiukan varovaisiakin, kun taas I ihmiset inspiroituvat helposti, ja ovat interaktiivisia.

”Mitä syvemmälle tähän maailmaan uppoaa, sitä paremmin alkaa huomata, miksi tiimikaveri, alainen tai aliurakoitsijan nokkamies tekee asioita kuten tekee, ja reagoi tilanteisiin kuten reagoi. Uskallan jopa väittää, että arvostamme toisiamme entistä enemmän, kun opimme tuntemaan toisiamme tällä tasolla”, hän kirjoitti.

Latvala pitää tärkeänä, että ryhmässä on ainakin yksi niin sanottu empaattinen johtaja, joka pitää suulaat aisoissa ja kannustaa kaikki mukaan.

Hän on huomannut, että ujo ja hiljainen voi olla hyvin aktiivinen, jos ryhmän kokoonpano on oikea ja ilmapiiri hyvä.

Kovin isoksi ryhmän kokoa ei kannata kasvattaa. 4-6 henkeä on hänestä hyvä määrä, 10 on jo liikaa.

Tärkeää on, että samasta yrityksestä ei tule ryhmään sekä esimiestä että alaista. Silloin alainen ei ehkä sano mitään. Tässä suhteessa eri maiden kulttuuri kulttuurit eroavat toisistaan. Saksa ja Australia esimerkiksi ovat hyvin hierarkisia kulttuureja, kun taas Hollannissa esimies saatetaan haastaa avoimesti. Suomi sijoittuu näiden välimaastoon, mutta erot voivat olla myös yrityskohtaisia.

”Kehitysryhmissä tärkeää on, että jokainen saa tuoda ideoitaan esiin ilman pelkoa, että ne ammutaan alas.”

Luottamus syntyy kahvikupin äärellä

Ryhmädynamiikan lainalaisuudet koskevat Latvalan mukaan myös viime vuosina suosionsa kasvattanutta Big room –työskentelyä. Osallistujat tulevat usein eri yrityksistä eivätkä ehkä tunne toisiaan.

”Kokouksissa voi olla maan huippusuunnittelijoita arkkitehtuurin, rakennesuunnittelun ja LVI-suunnittelun puolelta, mutta jos ryhmädynamiikka ei toimi, niin he pitäytyvät vankoissa mielipiteissään eikä innovaatioita synny”, Latvala sanoo.

Luottamuksen syntymistä ja ihmisten toisiinsa tutustumista auttavat yhteiset, vapaamuotoiset keskustelut esimerkiksi kahvikupin äärellä.

”Jos ryhmä on tasapainoinen ja aktiivinen ja jakaa asioita, johtajuus ei korostu. Kannustavaa johtajuutta tarvitaan kuitenkin silloin, jos ryhmässä on passiivisia henkilöitä tai pelkkiä kuuntelijoita, jotka on hyvä saada mukaan keskusteluun. Jo se, että tunnistaa ääripäät, helpottaa yhteistoimintaa.”