Mestarit valitsivat Sievitalon asuntomessujen parhaaksi kohteeksi

Talon pohjaratkaisu oli valitsijoiden mieleen, lopputulos on varsin asumismyönteinen. Talo on toteutettu Sievitalon OmaMalli -palvelun kautta kahden nuoren aikuisen kodiksi. 1-tasoisen kodin oleskelutiloissa on suuret ikkunat ja korotettu katto, jotka luovat avaran ja valoisan tunnelman. Selkeälinjainen pohjaratkaisu pitää sisällään käytännöllisiä ratkaisuja, kuten yhdistetyn olohuone- ja ruokailutilan, jonka avokeittiöstä on kulku katetulle terassille ja kauniille piha-alueelle.

Messujen aluevalvonnan mukaan rakentamisajan hyvään työnjohtoon oli paneuduttu, jonka lisäksi työturvallisuus oli johdettu harvinaisen ansiokkaasti.

Rakennuttaja on vahvasti tiennyt mitä haluaa, ja talosta on syntynyt rakennuttajansa näköinen koti. Tiloja on selvästi mietitty käytön kannalta, jonka lisäksi suunnittelussa on huomioitu oivasti hyvät tekniset ratkaisut. Arjen luksusta tarjoaa muun muassa ”walk-in-closet” -tyyppinen vaatehuone sekä spa-osasto.

Ekologinen puu valikoitui talon pintaratkaisuksi luonnollisesta syystä. Juho Laurila tekee työtä metsäalalla.

”Halutiin pitää talo ja sen perusratkaisut simppelinä. Kaukolämpöön päädyttiin, koska se vie vähän tilaa ja on helppokäyttöinen. Olemme otettuja upeasta huomionosoituksesta. Perin mahtavat fiilikset.”, Juho Laurila tunnelmoi elämänsä ensimmäistä talohanketta ja palkintoa.

Mallikohteen valinta perustuu RKL:n rakennusasiantuntemukseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön Suomen Asuntomessujen kanssa. Yhtenä raadin perusteena oli se, että kohde on nimenomaan rakennusteknisesti hyvin suunniteltu ja toteutettu.

RKL haluaa edistää suomalaista laadukasta rakentamista. Kohteen viimeistely on kokonaisuudessaan huippuluokkaa.

”Valinta on aina haastava. Myös tänä vuonna Kouvolan messualueella on useita hienosti toteutettuja kohteita. Tällä kertaa valinnan painotuksessa on kiinnitetty huomiota talon käytettävyyteen ja sen hyvään tekniseen toteutukseen”, RKL:n puheenjohtaja Ari Autio kertaa valintaprosessia.