Skanska käynnistää Virtain yhtenäiskoulussa rakennustyöt syyskuussa – julkisivu hirrestä

Uuteen kouluun tulee noin 500 oppilasta ja 50 esikoululaista, ja opetustoiminta käynnistyy rakennuksessa syyslukukaudella 2021.

”Uudesta koulusta tulee valtavan suuri kyläkoulu, jossa on toimintaa aamusta iltaan. Rakennusta tulevat käyttämään koulutoimen lisäksi kansalaisopisto ja Merikanto-opisto. Rakennuksen sydän on sen kohtaamispaikkana toimiva keskusaula, jossa sijaitsevat esiintymislava, katsomo sekä ruokailutilat”, kuvailee yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala.

Virrat keskittää useita koulujaan Virtain yhtenäiskouluun. Uutta yhtenäiskoulua hyödyntää myös lukio, jonka opetusta tullaan järjestämään osittain uudessa yhtenäiskoulussa.

Koulukampus-ajattelu on yleistynyt, eli samaan rakennukseen pyritään keskittämään eri-ikäisiä oppijoita.

”Tavoitteena toimintojen keskittämisessä samalle kampukselle on lisäksi palvelujen helppokäyttöisyys”, kertoo Rantala.

”Uuden yhtenäiskoulun kanssa samalla tontilla toimii liikuntahalli, ja myös kirjasto on aivan lähellä, joten niiden käytöstä muodostuu aikaisempaa läheisempi osa koulun arkea.”

Kuuntelevaa suunnittelua

Kaikilla kuntalaisilla on ollut Skanskan tiedotteen mukaan mahdollisuus ilmoittautua mukaan hankkeen suunnitteluun. Opettajakunta on myös osallistunut sen määrittelemiseen, millaiset tiloista tulee ja miten ne edistävät oppimista. Opettajien ajatukset on otettu uuden koulurakennuksen hankesuunnitelman lähtökohtiin mukaan.

Hankkeella on ollut oma koulukampustyöryhmänsä, joka on valmistellut hanketta jo muutaman vuoden ajan.

”Suunnittelun lähtökohtana on oppilaiden turvallisuudentunnetta vahvistava, erilaisiin toiminnallisiin osiin jaettu rakennus. Kaikilla ryhmillä on oma kotipesä, josta käsin päästään erilaisiin kohtaamispaikkoihin ja opiskelualueille. Aikaisempaa avoimempi ja kuitenkin osittain suljettavissa oleva muunneltava oppimisympäristö on uusi tapa järjestää oppimista ja opetusta”, luonnehtii pääsuunnittelija Mikko Uotila Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:stä.

Hirsikoulun sisäosat valmistuvat kesäksi 2021

”Koulurakennus on julkisivuiltaan hirsirakenteinen”, kertoo Uotila.

Kaksikerroksisen koulun energialuokka on A. Energiatehokkuus saadaan aikaan muun muassa ikkunoiden määrän ja sijoittelun avulla. Rakennuksen muoto on kompakti ja yksinkertainen, ja se avautuu tontin joka suuntaan.

Skanska käynnistää uuden koulun rakennustyöt syyskuussa 2019. Koulun sisäosat valmistuvat jo kesäksi 2021, mutta rakennuksen ulkotyöt jatkuvat vielä samaan syksyyn asti.