Kyseessä on vuonna 2015 valmistunut liikekiinteistö, jonka vuokrattava hyötypinta-ala on noin 8000 neliömetriä ja joka on täyteen vuokrattu.

Julius Tallberg-Kiinteistöt kertoo kohteen myynnin liittyvän yhtiön strategian mukaiseen kiinteistöportfolion kehittämiseen ja muokkaukseen.