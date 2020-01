Kiinteistönvälittäjät ennustavat kasvuvuotta

Vahvinta myötätuulta ennustetaan Turun, Tampereen ja Helsingin seudulle. Myös Kaakkois-, Keski- ja Pohjois-Suomessa tilanne säilyy vähintäänkin ennallaan. Lievää pudotusta odotellaan ainoastaan Itä-Suomeen sekä kuntiin, jotka sijaitsevat kaukana aluekeskuksista.

SKVL:n kyselyyn vastasi lähes 1600 asuntokaupan ammattilaista eri puolilta Suomea. Neljä viidesosaa välittäjistä ennustaa kerrostalojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan alkuvuoden. Kysyntäennuste on noussut edellisestä neljänneksestä 10 prosenttiyksiköllä.

”Kasvukeskuksissa on pulaa hyväkuntoisista uudemmista asunnoista. Positiivista on kuitenkin se, ettei kysyntä painotu pelkästään kasvukeskuksiin”, SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg huomauttaa.

Keskustakämppä kiinnostaa

Pääkaupunkiseudun uudistuotanto on runsasta, mutta hinnat ovat kyselyn mukaan jo monien ostajien ulottumattomissa. Tämä lisää vanhojen asuntojen kysyntää.

Myös pääkaupunkiseudun kehyskunnissa kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Eniten ostajia olisi rivitalo- ja kerrostaloasunnoille.

Turun seudulla sijaitsevien pientalojen kysynnän odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan. Telakkateollisuudella on edelleen vahva vaikutus asuntomarkkinoihin. Turun keskustassa on kovin kysyntä remontoiduista ja etenkin pienemmistä asunnoista.

Tampereella on niinikään pulaa hyväkuntoisista ja hyvän sijainnin omaavista vanhoista asunnoista. Myös Nokian positiivinen imu jatkuu ja lähijunaliikenne lisää alueen kiinnostavuutta.

Oulussa noin kolme neljäsosaa välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän kasvavan tai pysyvän ennallaan. Kiinnostus rivitaloihin laskee, mutta omakotitaloihin nousee.

Työllisyystilanne näkyy muualla Suomessa

Jyväskylän keskusta-alueella kauppa käy jatkossakin hyvin, mutta sen ulkopuolella kysyntä hiipuu ja hintataso laskee. Itä-Suomessa yli 65 prosenttia välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän pysyvän samalla tasolla tai nousevan. Alueellisia eroja on kuitenkin paljon ja tilanne voi muuttua nopeasti työpaikkauutisten myötä.

Länsi-Suomessa on kovin kysyntä rivitaloista, vaikka tilanne on pääosin säilynyt ennallaan. Pohjanmaalla Kokkolassa markkinat ovat vaisummat ja myös Vaasassa on kärsitty Wärtsilän suurista irtisanomisista.

Rovaniemelle tuo nostetta matkailu ja kerrostaloasuntojen kysyntää pitää yllä sijoittajien kiinnostus Airbnb-vuokraukseen soveltuviin kohteisiin. Uudemmista rivi- ja omakotitaloista on jopa pulaa. Vanhempien 70-luvulla rakennettujen lähiöiden tilanne on muun Suomen tapaan haastava.

Politikointi tuo epävarmuutta

Niin sanotun ”Mörttisen työryhmän” ehdottama lainakatto (450 prosenttia vuositulosta) olisi SKVL:n kyselyn mukaan merkittävä este asunnonhankinnalle. Myöskään 25 vuoteen rajattu laina-aika ei innosta. Jopa 75 prosenttia välittäjistä katsoo, että sillä olisi selviä vaikutuksia asuntokauppaan.

Myös syksyn työmarkkinakiistat ja taannoinen hallituskriisi heijastuivat asunnon ostajien käytökseen ja lisäsivät epävarmuutta.