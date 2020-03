Nrep perusti yhteisyrityksen Pohjola Rakennuksen entisten johtohenkilöiden kanssa

Pohjoismainen kiinteistökehitysyhtiö Nrep on perustanut Kulmakivi Ky:n yhdessä rakennusalan ja aluekehityksen kokeneiden toimijoiden Kim Bonon ja Marianne Kaunion kanssa.

Kulmakiven tavoitteena on kehittää asuntopainotteisia kokonaisuuksia Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.

Tiedotteen mukaan Kulmakivi keskittyy laajoihin aluehankkeisiin, joita se kehittää kokonaisuutena kaavoituksesta ja suunnittelusta aina kiinteistöjen rakennuttamiseen ja vuokra-asuntojen omistamiseen asti. Yritys on erikoistunut monimutkaisiin kaavakehityshankkeisiin, joissa se toimii maanomistajien kumppanina.

Yritys tutkii jo aktiivisesti ensimmäisiä kehityskohteita.

”On hienoa päästä kehittämään pääkaupunkiseudun asuntotarjontaa yhdessä alan rautaisten ammattilaisten kanssa. Yhteisyrityksen avulla voimme tuoda uusia näkökulmia ja toimintamalleja nykyistä holistisempaan ja kestävämpään kaupunkikehitykseen”, Nrep:n sijoitusjohtaja ja osakas Jani Nokkanen kertoo.

Bonolla ja Kauniolla on molemmilla pitkää kokemusta kiinteistöalalta. Bono on oikeustieteen maisteri ja diplomi-insinööri. Hän toimi Pohjola Rakennus Oy Uusimaan toimitusjohtajana vuosina 2013−2018.

Kaunio on arkkitehti, joka on toiminut Pohjola Rakennus Oy Uusimaan johtoryhmän jäsenenä 2016−2018. Hänellä on erityisosaamista strategisessa suunnittelussa, kaavoituksessa ja suunnittelun johtamisessa, sekä usean vuoden kokemus maankäytön suunnittelutehtävistä ja kaavoituksesta Helsingissä ja Espoossa asemakaava-arkkitehdin tehtävistä yleiskaavoituksen johtoon.