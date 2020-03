Positiivisiakin uutisia: Turun Ylioppilaskyläsäätiö aloittaa Tyyssijan asuntokohteen rakentamisen

Säätiön tiedotteessa luvataan, että Ylioppilaskylän uusi sydän tarjoaa asukkaille monipuolisia palveluita ja ilmastoystävällistä asumista

Kohteen rakentaminen aloitetaan huhtikuussa 2020 ja sen on suunniteltu valmistuvan loppuvuodesta 2021. Aran tukeman projektin kokonaiskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa.

Kohteen pääurakoitsijana toimii Peab Oy.

186 asuntoa

Keskelle Ylioppilaskylää rakennettavan asuntokohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana on toiminut Sigge Arkkitehdit Oy. Kohteeseen on suunniteltu 186 opiskelija-asuntoa, joista suurin osa on yksiöitä ja loput kaksioita.

Lisäksi kohteeseen on suunniteltu asukkaiden yhteisiä sisä- ja ulko-oleskelutiloja sekä pesula-, sauna- ja varastotiloja.

”Projektia on valmisteltu huolella, alkoihan arkkitehtikilpailu jo vuonna 2017. On hienoa, että näinä poikkeuksellisina aikoina pääsemme aloittamaan uuden uniikin opiskelija-asuntokohteen rakentamisen osaavien ja kokeneiden kumppaneiden kanssa. Tyyssija-projekti on myös kooltaan merkittävä hanke Turun Ylioppilaskyläsäätiölle ja laajemminkin Turun talousalueelle”, TYS:n toimitusjohtaja Risto Siilos toteaa.

Kohteen lämmitysenergiamuodoksi on suunniteltu kaukolämpöä yhdistettynä maalämpöön. Lisäksi katolle sijoitetaan noin 200 aurinkopaneelia, jotka tuottavat sähköä alueen asukkaiden käyttöön.

Myös kylmiöiden lauhdelämpöä suunnitellaan hyödynnettäväksi ja rakennuksen liittämistä kaukokylmäverkkoon on selvitetty. Energiaratkaisut täsmentyvät projektin edetessä.

Ympäristö- ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja

”Kohteen energiamuotojen valinnassa on pyritty toteuttamaan ympäristö- ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja, jotka osaltaan edistävät Turun kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2029. Säätiöllä on jo lähellä olevassa Aitiopaikan asuntokohteessa 516 aurinkopaneelia. Yhdessä Aitiopaikan paneelien kanssa Tyyssijan paneelit pystyvät kattamaan noin 2000 Ylioppilaskylän asukkaan sähköntarpeen”, TYS:n kiinteistöjohtaja Ismo Aaltonen sanoo.

Tavoitteena on luoda Ylioppilaskylän alueelle selkeä toiminnallinen keskus ”Ylioppilaskylän sydän” ja vahvistaa näin kylän identiteettiä ja omaleimaista luonnetta, sekä samalla olla osa kampusaluetta.

Lisäksi tavoitteena on, että Tyyssija parantaa ja nykyaikaistaa opiskelija-asumisen palveluja sekä tukee yhteisöllisyyttä, monikulttuurisuutta ja opiskelija-arjen sujumista. Kohteeseen muuttavat lähikauppa K-Kylänvalinta ja TYS:n toimisto sekä uusina palveluina aloittavat Arkean opiskelijaravintola ja CampusSportin kuntosali.