NHL-tähti lähti sijoittajaksi suomalaiseen poreallasyhtiöön

Uusien omistajien joukossa on myös NHL-joukkue Colorado Avalanchessa pelaava jääkiekkoilija Mikko Rantanen.

”Halusin sijoittaa kotimaiseen yritykseen, jonka tuote kiinnostaa itseäni. Dropin altaiden moderni muotoilu on erittäin onnistunut, joten uskon, että yrityksellä on myös kansainvälistä kasvunvaraa”, Rantanen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Drop Design Pool järjesti maalis-huhtikuun vaihteessa osakeannin, joka toi yritykselle noin 380 000 euroa. Yhtiön uusista omistajista kuusi on yrityksen omasta henkilöstöstä.

Rantasen yhtiöön tekemä sijoitus on rahoituskierroksen suurimpia.

”Ulkoaltaat ovat selvästi kasvava trendi omakotitalojen ja jopa rivitaloasuntojen pihoilla. Dropin altaat poikkeavat muista markkinoilla olevista malleista”, Rantanen sanoo.

Kaikki Drop Design Poolin sähkölämmitteiset altaat valmistetaan Suomessa.

”Kilpailu on varmasti kovaa, mutta tuote on hyvä ja pohjoismainen design on maailmalla arvossaan, joten uskon, että kasvun mahdollisuuksia löytyy”, Rantanen toteaa.

Drop Design Poolin toimitusjohtaja Ilkka Haapaniemi on tyytyväinen osakeantiin.

”On hienoa, että tällaisenakin aikana pääomasijoittajilta löytyy uskoa yrityksiin. Tarkoituksenamme ei ollut vain kerätä rahaa, vaan haimme mukaan henkilöitä, jotka voivat tuoda oman osaamisensa kautta firmaan muutakin lisäarvoa. Rantanen tuo tullessaan yhteyksiä kansainvälisiin vaikuttajiin Ruotsissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa”, Haapaniemi sanoo.

Haapaniemen mukaan yhtiön tavoitteena on kasvaa voimakkaasti.

”Uusitussa allasmallistossa on nyt tekniikka, joka on käytössä maailmanlaajuisesti, joten esimerkiksi varaosia on saatavilla helposti ympäri maailman”, Haapaniemi kertoo.