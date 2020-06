Senaatti-kiinteistöt käynnistää uuden koulun rakentamisen Kuopiossa

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt Kuopiossa sijaitsevan Valteri-koulu Mäntykankaan uudisrakennuksen rakentamisen. Uuden koulurakennuksen myötä oppilaat ja henkilökunta saavat koulun tarpeisiin suunnitellut tehokkaammat, terveelliset ja turvalliset tilat.

Senaatti pilotoi hankkeessa kiertotaloutta ja muovin vähentämistä, ja uudessa rakennuksessa hyödynnetään myös aurinkoenergiaa Senaatin aurinko-ohjelman mukaisesti.

Uutta koulua on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja koulun kanssa, ja hanke on edennyt nyt rakennusvaiheeseen. Mäntykankaan nykyinen koulurakennus on elinkaarensa päässä ja tilat ovat nykyiseen toimintaan epäkäytännölliset.

Valteri-koulu Mäntykankaalla on nelisenkymmentä oppilaspaikkaa ja henkilökuntaa noin 70, joka toimii sekä koulussa että ohjauspalveluiden piirissä.

Uuden koulun rakentamisessa huomioidaan erityisesti esteettömyys ja koulun tilojen suunnittelussa on huomioitu vahvasti opetussuunnitelman mukanaan tuomat tavoitteet.

Kiertotaloutta ja aurinkovoimaa

Senaatti-kiinteistöt pilotoi Mäntykankaan koulun rakennushankkeessa kiertotaloutta ja muovin käytön vähentämistä.

”Tutkimme muun muassa, missä muoveja voitaisiin korvata muilla materiaaleilla tai ratkaisuilla ja miten ne vaikuttavat rakennuksen elinkaaren kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Lisäksi tutkimme, miten purkujätteen ja rakentamisessa syntyvän muovijätteen keräystä ja kierrätystä voitaisiin lisätä”, kertoo rakennuttajapäällikkö Jarmo Liimatainen.

Tulosten avulla kehitetään Senaatin projektinohjaus- ja hankintakäytäntöjä.

Uudessa koulurakennuksessa hyödynnetään aurinkoenergiaa ja rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit. Senaatti on laatinut valtakunnallisen aurinko-ohjelman, jonka mukaisesti tavoitteena on 20-kertaistaa aurinkoenergian tuotanto valtion kiinteistöissä.

Uudisrakennus on kooltaan 3 388 neliötä ja hankkeen kokonaiskustannus on arviolta 18 miljoonaa euroa. Uuden koulurakennuksen valmistumisen jälkeen vanha koulurakennus puretaan ja tämän jälkeen rakennetaan piha- ja pysäköintialueet.

Rakennushanke toteutetaan projektinjohtopalveluna, jossa palvelutuottajana toimii WSP Finland Oy. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtipalvelu Oy. Uusi koulurakennus valmistuu suunnitelmien mukaisesti vuoden 2021 lopussa.