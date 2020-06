Virolaisinsinööri paikkaa kroonista työnjohtajapulaa – ”Valan ja valvon”

Virolaistaustainen diplomi-insinööri Kristo Käärd on kiivennyt kymmenen metrin korkeuteen nousseen seinärakennelman harjalle katsomaan, miten betonivaluja edeltävät työt etenevät Tanssin talon työmaalla.

”Valan ja valvon”, Käärd tiivistää betonityönjohtajan ja valvojan työnsä. Tehtäviin kuuluu myös betonin tilaaminen ja logistiikan hoitaminen.

Alhaalla vasarat nakuttelevat ja laudankappaleita sovitellaan paikoilleen.

”Se on semmoista nikkarointia, etenkin kun tehdään vanhantyylistä lautapintaa”, Käärd sanoo.

”Tuohon päälle valetaan lattia.”

Tanssin ammattilaisille ja harrastajille tarkoitetun taidekeskuksen tontilla Helsingin Salmisaaressa kohoaa tellinkejä, nostokurki ja tämä yksi punaisten teräskehikkojen verhoama rakennelma, näyttämön takaseinä.

Osaan rakennuksen seinistä tehdään perusmuotti ja sen päälle valetaan vanhaa rakennuspintaa jäljittelevä lautakuvio. Näin lopputulos kunnioittaa vieressä jyhkeänä seisovan Kaapelitehtaan pintoja, joita on rakennettu 1930–50-luvuilla.

Kun talo vuonna 2021 on valmis, nähdään seinäpintojen materiaaleissa rosteria ja peilipintaa. Niillä tavoitellaan vaikutelmaa, että rakennus leijuisi ilmassa.

Kristo Käärdille Tanssin talo on projektina kiinnostava jo siksi, että paikalla valetaan 25 metriä korkeat seinät. Vaikka hän on koko työuransa tehnyt betonivaluja, on työssä hyvää haastetta.

YIT:n kautta Tallinnasta Suomeen

Tallinnasta kotoisin oleva Käärd päätyi Suomeen jo vaihto-oppilaana.

Tallinnan teknisellä korkeakoululla oli vaihtosopimus Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Käärd vietti Jyväskylässä puoli vuotta ja oppi suomen kielen nopeasti.

Valmistuttuaan vuonna 2010 hän teki ensin töitä Tallinnassa YIT Ehituksella, kunnes sai tarjouksen siirtyä YIT:n palvelukseen Suomeen. Vaimo seurasi pian perässä, ja vuosien varrella perhe on kasvanut kahdella pojalla. Suomalaista arkea eletään Vihdin Nummelassa omakotitalossa.

Ennen Tanssin taloa Käärd työskenteli YIT:n Pasilan Triplan työmaalla.

”Olin tekemässä pysäköintihallia ja kauppakeskusta. Siellä valettiin paljon paikan päällä.”

Pätevyys betonitöiden johtamiseen on tuonut paljon muitakin mielenkiintoisia ja haastavia projekteja, kuten länsimetron ja kehäradan työmaat. Käärd ei siksi ole harkinnut paluuta kotimaahan.

Virolaisten työmiesten lisäksi myös virolaiset insinöörit ovat yhä yleisempi näky työmailla. Kristo Käärdin tuntuma on, että virolaisia vaikuttaisi olevan aliurakoitsijoiden työnjohtajista noin viidennes ja pääurakoitsijan työnjohtajista viitisen prosenttia.

Työkulttuureissa on maakohtaisia eroja

Virolaisinsinöörille ehkä isoin yllätys työkulttuurissa oli Käärdin mukaan se, että Suomessa on ”pirusti sääntöjä”, kun Baltian maissa luotetaan maalaisjärkeen.

”Suomessa suunnitellaan tosi paljon ja tehdään prosessikaavioita. Jotain oviaukkoakin saatetaan suunnitella pitkään. Suomessa kaikki ohjeistukset pitää olla olemassa, ja jos ei ole, ollaan ihan kädet levällään”, hän sanoo.

”Baltian maissa aletaan vaan tekemään, ja jos sitten menee pieleen, aikaa kuluu virheiden korjaamiseen”, Käärd naurahtaa.

Eroja on myös työajoissa. ”Suurimmassa osassa Baltian maista pari tuntia ylitöitä ilman korvausta ei ole juttu eikä mikään. Siellä ei ole mitään ammattiliittoja takana”, Käärd sanoo.

Hän itse liittyi puolisen vuotta sitten rakennusmestareiden ja tuotantoinsinöörien järjestöön RKL:ään.

Perehdytystä monilla kielillä

Käärdin työnantaja on projektinjohtopalveluja tarjoava Bemapro. Tanssin talon projektissa ei ole varsinaista pääurakoitsijaa vaan vastuu rakentamisesta on Haahtelalla, joka on pilkkonut urakat.

Runkourakoitsijana on AKR Betoni, joka on tilannut betonitöiden valvonnan Bemaprolta.

Käärdillä on Fise-pätevyys betonityön valvontaan. Käytännössä hän on myös työnjohtajana AKR:n virolaisille, venäläisille ja ukrainalaisille työntekijöille.

Käärd puhuu venäjää, mistä yhdessä erilaisen työkulttuurin tuntemisen kanssa on hyötyä myös työntekijöiden työturvallisuusperehdytyksessä.

”Vaikka täällä vaaditaan kaikilta työturvallisuuskortti, ulkomaalaiset tarvitsevat usein ihan erilaista perehdytystä”, hän sanoo.

Suojavarusteiden huolellinen käyttö ei ole kaikille Baltian maista tuleville itsestäänselvyys. Esimerkiksi suojalasien laitto silmille ennen työmaalle astumista oli monelle uusi sääntö. Moni ulkomaalainen laittaisi ne vasta, kun tarttuu rälläkkään. Kypärän leukahihnakin saattaa olla usein irrallaan.

Unelmatalvi päättyi koronaan

Paikallavalua on työmaalla paljon. Sen kannalta mennyt leuto ja lumeton talvi oli Käärdin mukaan rakentajan unelma. Sitten tuli korona.

Matkustusrajoitusten vuoksi virolaiset joutuivat olemaan kaksi kuukautta yhteen menoon Suomessa. Useimpia se ei häirinnyt, jos he saivat tehdä pitkää päivää.

Nyt tilanne on helpottunut, kun työmatkailu Viron ja Suomen välillä taas sallittiin.

”Työntekijät ovat matkan jälkeen omaehtoisessa karanteenissa”, Käärd kertoo.