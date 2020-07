Kone toimittaa yli sata liukuporrasta Kiinan Jinaniin

KONE toimittaa 107 liukuporrasta Shandongin provinssin pääkaupungin Jinanin uudelle R2-metrolinjalle Itä-Kiinassa. Tilaukseen sisältyy myös kahden vuoden kunnossapitosopimus.

Uuden metrolinjan pituus on 36,4 kilometriä, josta 34,5 kilometriä kulkee maan alla.

”Meistä on hienoa saada osallistua Jinanin infrastruktuurin nopeaan kehitykseen ja tehdä metromatkustamisesta turvallisempaa ja sujuvampaa kaupungin asukkaille”, sanoo KONEen Kiinan aluejohtaja William B. Johnson tiedotteessa.

Projekti valmistuu arviolta vuoden 2020 lopussa, ja rakennuttaja on Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.

Tilaus on kirjattu vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle.