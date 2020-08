Saksalaisrahasto teki toimistokiinteistökaupat Tampereella

Ostajana toimi saksalaisyhtiö Quadoro Investment Gmbh:n hallinnoima rahastolle.

Myydyt kiinteistöt olivat Hermia 5 ja Hermia 6, jotka sijaitsevat Hermian tiedepuistossa. Kiinteistöt on rakennettu vuosina 1998 ja 2000 ja niiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on noin 30 000 neliömetriä, ja pysäköintipaikkojen lukumäärä on noin 1 000.

Kiinteistöt on vuokrattu täyteen ja vuokralaisina on esimerkiksi Osuuspankki, Vincit ja CGI.

Hermian tiedepuisto sijaitsee näkyvällä paikalla Hervannan teknologiakeskuksessa yliopistokampuksen vieressä. Erinomaiset kulkuyhteydet kiinteistölle parantuvat entisestään uuden ratikkaliikenteen valmistuessa vuonna 2021.

”Omistuksemme aikana olemme onnistuneet vuokraamaan kiinteistöt täyteen ja edelleen kehittämään niiden houkuttelevuutta. Olemme tyytyväisiä löytäessämme merkittävän omistajan Hermia 5:lle ja 6:lle. Tämä on toinen myyntitransaktiomme saman sijoittajaryhmän puolesta” , Cobbleyard Real Estaten toimitusjohtaja Christoffer Sundberg kertoo.

Catella toimi myyjien neuvonantajana transaktiossa.