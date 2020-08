Varte rakentaa uuden Veho-keskuksen Vantaalle – valmista ensi vuoden lopulla

Veho ja Varte ovat tehneet urakkasopimuksen uudesta hyötyajoneuvokeskuksesta, joka nousee Vantaan Vehkalaan. Rakennustyöt ovat jo käynnissä ja keskuksen on määrä valmistua 2021 loppuun mennessä.

Veho on panostanut viime vuosina palveluun sekä oman, koko maan kattavan myynti- ja huoltoverkoston kehittämiseen. Vantaalle rakennettava noin 12 000 neliön keskus keskittyy puhtaasti Mercedes-Benz-hyötyajoneuvojen myynti-, huolto- ja korjaustoimintoihin. Vehkalaan sijoittuva kiinteistökompleksi on hyvien liikenneyhteyksien varrella Kehä III:n ja Valtatie 3:n kupeessa, Vehkalan aseman vieressä. Tontin pinta-ala on noin 10 hehtaaria.

Energiaratkaisuissa korostuvat monipuolisesti ympäristöasiat, joita ovat mm. maalämpö, viherkatto sekä aurinkopaneelit.

Keskuksen yhteyteen rakennetaan myös ympäri vuorokauden auki oleva hyötyajoneuvojen autopesula sekä hyötyajoneuvojen katsastustoiminnot. Vehkalan valmistuttua Vehon toiminta Espoon Lommilassa päättyy.