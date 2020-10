Kanaalielementti helpottaa tulevia yhdyskuntatekniikan korjauksia

Kanaalielementin rakenne muistuttaa yhtiön aiemmin infrarakentamisen tarpeisiin kehittämää RB-King-laatikkoelementtiä, jonka sovellusalue kattaa muun muassa kaapelikaivot, hulevesien viivytyssäiliöt, alikulut ja sprinklerisäiliöt.

Olemassa olevista elementtityypeistä yksikään ei kuitenkaan soveltunut optimaalisesti Helsingin Verkkosaareen rakenteilla olevan vesihuoltoputkilinjan tarpeisiin.

”Lähdimme kehittämään asiakkaan tarvitsemaa vesihuoltokanaalia olemassa olevan tuotteen pohjalta. Näin saimme mitoiltaan sopivan rakenteen, jossa on kooltaan kolmenlaisia elementtejä. Niiden etenemä putkilinjan suunnassa on kaksi tai 2,5 metriä. Elementeistä kookkain on leveydeltään 4,5 metriä ja painaa 16 tonnia”, yksikönjohtaja Jyri Vedenpää Ruskon Betoni Etelä oy:stä kertoo.

Elementit Hollolasta

Elementit valmistetaan yhtiön Hollolan-tehtaalla, joka on keskittynyt pelkästään infrarakentamisen betonituotteisiin. Niiden käyttö on jossain määrin korvannut paikallavalubetonirakentamista erityisesti silloin, kun on tarpeen päästä mahdollisimman nopeisiin asennuksiin. Tämä oli pääasiallinen syy siihen, että ratkaisu tuli räätälöidyksi Verkkosaaren työmaan tarpeisiin.

”Myös työturvallisuuden kannalta elementtikanaali on paikallavalua varmempi ratkaisu. Ja mitä laatuun tulee, niin työmaaolosuhteissa on vaikea saavuttaa samaa tasoa kuin tehtaalla”, pohtii tuotteen ideointiin aktiivisesti osallistunut työpäällikkö Roope Korpela GRK Infrasta.

Kunnallisteknisten putkien sijoittaminen betonikaukalon sisään on kaiken kaikkiaan yleistynyt kaupunkialueilla. Samalla varaudutaan vuosikymmenien päässä oleviin, maaperässä tehtäviin putkiremontteihin. Ne ovat tehtävissä paljon nopeammin ja vaivattomammin, kun putket sijoitetaan maakaivannon asemesta betonirakenteen sisälle.