Metsä Group näytti vihreää valoa Kemin biotuotetehtaalle – 1,6 miljardin investoinnilla valtava työllisyysvaikutus rakentamiseen

Tiedotteen mukaan investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa. Se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

”Olemme tehneet määrätietoisesti töitä ja biotuotetehdasprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tehdasalue on valmisteltu rakennustöitä varten ja koko projektin toteutussuunnittelu on edennyt hyvin”, Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson kertoo.

”Haluamme alansa parhaat ammattilaiset kumppaneiksemme ja edellytämme heiltä sitoutumista turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, korkeaan laatuun ja aikataulujen pitävyyteen. Biotuotetehtaan toteuttamiseksi tarvitsemme myös Kemin talousalueen paikallisia yrittäjiä ja työntekijöitä erilaisiin tehtäviin aina maanrakennus- ja asennustöistä palvelujen ja hyödykkeiden tuottamiseen.”

Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä.

Rakennusvaiheen aikana eri työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000.

Biotuotetehdasprojektin päätoteutuskumppanit ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Rakentaminen toteutetaan tilaajavetoisella osaurakoinnilla, mikä mahdollistaa myös pienempien yritysten mukana olon.

Vanha tehdas poistuu käytöstä

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita.

Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0 TWh, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta ja yhdessä Äänekosken biotuotetehtaan sähköntuotannon kanssa noin viisi prosenttia.

Uusi tehdas korvaa Kemin nykyisen, elinkaarensa päässä olevan sellutehtaan.

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kemin nykyisen sellutehtaan omaisuuseriin arvioidaan tehtävän noin 42 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Lainasta suurin osa Finnveralta

Hankkeen kokonaisinvestoinnista 40 prosenttia rahoitetaan kotimaisella omalla pääomalla ja 60 prosenttia lainalla.

Lainarahoitus koostuu pääasiassa Finnveran 80 prosentin määrällä takaamasta 500 miljoonan euron 10 vuoden lainasta, Ruotsin vientitakuulaitoksen Eksportkreditnämndin 95 prosentin osuudella takaamasta 200 miljoonan euron 10 vuoden lainasta, Euroopan investointipankin (EIB) myöntämästä 200 miljoonan 15 vuoden lainasta ja kahdeksan pankin kanssa solmitusta 100 miljoonan euron viiden vuoden vihreästä pankkilainasta (Green Term Loan).

Lisäksi Metsä Fibre on uusinut kesäkuussa 2021 erääntyvän 200 miljoonan euron valmiusluoton vastaavan suuruisella ja viiden vuoden mittaisella järjestelyllä, jonka rahoitusmarginaalin määräytyminen on sidottu kestävän kehityksen avainmittareihin.