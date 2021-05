Hän aloittaa tehtävässään tämän vuoden elokuussa.

Caverion ilmoitti toimitusjohtajavaihdoksesta tämän vuoden helmikuun lopussa ja Ari Lehtoranta sai lähteä yhtiön johdosta. Yhtiön kannattavuuskehitys ei ollut hallituksen puheenjohtajan mukaan tyydyttävä. Lehtoranta toimi Caverionin toimitusjohtajana tammikuusta 2017 lähtien.

Götzsche siirtyy Caverionille kiinteistöpalveluyhtiö ISS:ltä, jossa hän on tehnyt pitkän uran. Hän on viimeksi työskennellyt Euroopan toimitusjohtajana. Tässä tehtävässään hän oli myös ISS-konsernin johtoryhmän jäsen ja raportoi konsernin toimitusjohtajalle.

ISS-uransa aikana Götzsche on vastannut useissa johtotehtävissä alueellisesta toiminnasta, yrityskaupoista sekä rahoituksesta.

”Jacob Götzschellä on laajaa kansainvälistä kokemusta ja vahvaa näkemystä tärkeimmillä markkinoillamme maailmanlaajuisesta palveluyhtiöstä. Hän on erittäin tunnettu ja arvostettu henkilö toimialalla ja hänellä on vahvaa näyttöä kannattavan kasvun luomisesta, sekä orgaanisesti että yritysostoin. Götzschen vastuulla ovat olleet muun muassa kiinteistöpalvelut, tekninen huolto ja kunnossapito sekä suuret pääomaprojektit. Hänen kykynsä keskittyä ihmisiin ja rakentaa monipuolisia, kansainvälisiä ja menestyviä tiimejä on suuri voimavara Caverionille”, Caverionin hallituksen puheenjohtaja Mats Paulsson sanoo yhtiön tiedotteessa.

Keskusjohtoisen Caverionin taival on ollut melkoista taapertamista, ja nyt yhtiö vaihtaa toimitusjohtajaa – suuri kysymys on: muuttuuko mikään?