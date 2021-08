TNRak urakoi Satolle vuokrakohteen Hakunilaan

Rakentaminen on jo alkanut ja asunnot valmistuvat toukokuussa 2023. TNRak rakentaa kohteeseen yhteensä 161 asuntoa.

Sato on ollut kehittämässä aluetta jo 1970-luvulta lähtien ja sillä on Hakunilassa yli 700 vuokra-asuntoa, joita on viime vuosina peruskorjattu. Täydennysrakentamishankkeet tuovat alueelle uutta asuntokantaa.

Hankkeen yhteydessä kortteliin rakennetaan uudet pysäköintialueet sekä uudistetaan leikkipaikka. Kaavamuutoksessa kaavoitettiin myös kolme asuinkerrostalotonttia omistusasunnoille, joista kaksi toteuttaa T2H Rakennus.

Hakunilan kehittäminen jatkuu Raudikkokujan eteläpuolella olevalla Hiirakkokujan alueella. Nykyiseen asuinkortteliin ja pysäköintialueille kaavoitetaan asuinrakennusoikeutta lähes 300 uutta kotia varten. Sato kehittää myös Hiirakkokujan aluetta kumppaniensa kanssa ja alueen kaavamuutoksen odotetaan vahvistuvan lähiaikoina.

Hakunilan alueen liikenneyhteyksien odotetaan parantuvan, jos suunnitteilla oleva Vantaan pikaraitiotie aikanaan toteutuu ja valmistuu ennen vuotta 2030. Vantaan ratikka on pikaraitiotie, joka yhdistää Hakunilan ja Länsimäen seudut raideliikenteen pariin ja luo paremman yhteyden Tikkurilaan, Jumboon ja Aviapolikseen sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.