Ikkuna- ja ovivalmistaja Pihla Groupissa on yksittäisillä tehtailla ollut puolen päivän tai päivän seisokkeja lasipulan takia, kertoo toimitusjohtaja. Silloin on tehty esimerkiksi lauantaina töitä, kun raaka-ainetta on saatu.