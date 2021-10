Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Kiinteistön valurautaiset viemäriputket on uusittu vasta parikymmentä vuotta sitten, mutta viemärikuvien perusteella pystyviemärin pinnassa on jo korroosiota, minkä lisäksi vaakaviemärin pohjaan on kertynyt monenlaista saostumaa – aina papereista alkaen.