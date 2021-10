Uusien kerrostaloasuntojen keskikoko kasvoi ensimmäisen kerran vuoden 2013 jälkeen

Uusien kerrostaloasuntojen keskikoko on pienentynyt 2010-luvun aikana erityisesti vuokra-asuntojen osalta. Vuonna 2020 kerrostaloihin valmistuneet vuokra-asunnot ovat keskimäärin 9 neliömetriä vuonna 2010 valmistuneita pienempiä. Samalla aikavälillä kerrostaloihin valmistuneiden omistusasuntojen keskimääräinen pinta-ala on pienentynyt noin 7 neliömetriä. Vertailussa on huomioitu kerrostaloissa olevat asutut huoneistot.

Kerrostaloasuntojen keskikoon pieneneminen 2010-luvun aikana ei selity pelkästään pienempien huoneistotyyppien kasvaneilla tuotantomäärillä, sillä myös huoneistotyyppikohtaiset pinta-alat ovat pienentyneet. Esimerkiksi vuonna 2020 kerrostaloihin valmistuneet asutut vuokrakolmiot ovat keskimäärin lähes kuusi neliömetriä vuonna 2010 valmistuneita pienempiä.

Uusien omistus- ja vuokra-asuntojen välinen kokoero on kasvanut kymmenessä vuodessa. Vuonna 2020 kerrostaloihin valmistuneet asutut omistusasunnot ovat keskimäärin lähes 20 neliömetriä suurempia kuin vuokra-asunnot, kun ero vuonna 2010 valmistuneiden asuntojen osalta on noin 18 neliömetriä.

Uusien vuokra-asuntojen keskimääräinen pinta-ala on pienentynyt enemmän kuudessa suurimmassa kaupungissa kuin muualla Suomessa. Suurimmissa kaupungeissa kerrostaloihin vuonna 2020 valmistuneet asutut vuokra-asunnot ovat keskimäärin lähes kymmenen neliömetriä vuonna 2010 valmistuneita pienempiä, muualla Suomessa keskikoko on pienentynyt hieman yli seitsemän neliömetriä.