Caverion toteuttaa siipikarjatehtaan laajennuksen talotekniikan

Caverion toteuttaa Atrian Nurmon siipikarjatehtaan laajennuksen talotekniset putkistot sekä tuotantotilojen kylmäliuosputkistot.

Tehdaslaajennuksen talotekniset putkistot koostuvat jäähdytyksestä, käyttövedestä, viemäröinnistä, paineilmasta, painepesusta ja osittain lämmityksestä. Tehtaan tuotantotilat jäähdytetään kylmäliuoksella. Laitteiden kokonaistoimitukseen kuuluvat lämmönvaihtimet, putket, pumput, venttiilit ja puhaltimet laitteistoineen.

Atria Siipikarja 2024 -hanke on Atrian historian suurin investointi, joka kokonaisarvo on 155 miljoonaa euroa. Hankkeeseen kuuluvan uuden tehdasrakennuksen kokonaispinta-ala on noin 36 000 neliömetriä. Maanrakennustyöt on aloitettu keväällä 2021 ja koko hankkeen on määrä valmistua vuoden 2024 aikana.