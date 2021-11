Pohjola Rakennuksen varatoimitusjohtaja jättää yhtiön – uudeksi liiketoimintajohtajaksi tuttu nimi Bonavasta

Yhtiön uudeksi liiketoimintajohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori Matti Kuronen. Hän aloittaa tehtävässään myöhemmin tarkennettavana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 8.5.2022. Kuronen tulee vastaamaan tehtävässään niin asiakkuuksista, myynnistä kuin maanhankinnasta.

Ennen kuin Kuronen aloittaa uudessa tehtävässään, ylimenokauden ajan asiakkuuksien, myynnin ja maanhankinnan liiketoimintajohtajan tehtäviä hoitaa Pohjola Rakennuksen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Esa Neuvonen.

Matti Kuronen siirtyy tehtävään Bonavasta, jossa hän on toiminut vuodesta 2016, viimeksi koko Suomen maanhankinnan ja hankekehityksen johtajana. Tätä aiemmin hän on ollut myös Bonavan pääkaupunkiseudun liiketoimintajohtaja. Kuronen on työuransa aikana johtanut menestyksekkäästi erilaisia rakennettuun ympäristöön liittyviä kehityshankkeita niin yksityisen kuin julkisen sektorin saralla.

”Pohjola Rakennus on merkittävä ja erottuva toimija asuntoliiketoiminnassa, ja minuun on tehnyt vaikutuksen sekä yrityksen halu uudistua että ihmisten mutkattomuus. Liiketoimintajohtajan tehtävässä on kannaltani tuttuja asioita, mutta varmasti myös uutta”, Kuronen kommentoi nimitystään.