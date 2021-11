Skol palkitsi Vuoden nuoret konsultit 2021

Kilpailun voittajaviisikko julkistettiin Skol-syysseminaarissa 25. marraskuuta. Kilpailussa palkittiin viisi lahjakasta alan opiskelijaa tai juuri valmistunutta nuorta asiantuntijaa 1500 euron arvoisella tunnustuspalkkiolla.

Vuoden nuoriksi konsulteiksi 2021 nimettiin Sitowisen Minttu Iivonen, Granlundin Mira Lindholm, Afryn Valtteri Keto, Destian Riikka Määttä sekä Link Design and Developmentin Leevi Markkula.

Kilpailussa nuoret pääsivät kertomaan esittelyvideoillaan, mikä heitä alalla motivoi, miten he haluaisivat omaa osaamistaan tulevaisuudessa kehittää sekä miksi he kokevat työnsä alalla merkitykselliseksi.

Voittajaviisikon vastauksissa nousi yhtenäinen vahva halu tehdä työtä, jossa he pääsevät kehittämään konkreettisia ratkaisuja merkittäviin haasteisiin sekä toimia alalla, jolla on mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen. Nuoret kokevat suunnittelu- ja konsultointialan antavan heille mahdollisuuden vaikuttaa heille tärkeisiin teemoihin, kuten olla mukana rakentamassa tulevaisuuden turvallisempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa sekä edistää kestävän kehityksen periaatteita. Nuoret saavat olla mukana kärkijoukossa kehittämässä tapoja, joilla vastaamme muun muassa ilmastotavoitteisiin.

Vuoden nuori konsultti on uransa alkuvaiheella oleville suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijoille tarkoitettu kilpailu, jota Skol on järjestänyt vuosittain vuodesta 2014 lähtien. Kilpailun tavoitteena on tuoda esille suunnittelu- ja konsultointialaa opiskelevien nuorten osaamista, alan monimuotoisuutta sekä jakaa tunnustusta innovatiivisille ja lahjakkaille nuorille osaajille.

Tänä vuonna kilpailijoissa nähtiin aikaisempiin vuosiin verrattuna vielä monimuotoisempi ja laajempi edustus. Mukana oli kansainvälisiä nuoria osaajia, nuoria useilta eri koulutustaustoilta sekä merkittävä määrä naisia.

Kilpailun esikarsinnasta valittiin 20 kilpailijaa, joista tehtiin esittelyvideot kilpailun nettiäänestystä varten.