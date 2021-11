Varte rakentaa yli 260 asuntoa Vantaan Pähkinärinteeseen

Tontilla sijaitseva vanha liikerakennus tyhjentyi vuokralaisista lokakuun loppuun, ja vanha rakennus puretaan uusien asuinrakennuksien tieltä. Työt tontilla ovat jo käynnistyneet liikekiinteistön purkutöillä marraskuussa 2021.

Pähkinäkortteliksi nimetty kehityshanke käsittää seitsemän asuinkerrostaloa, liikekiinteistön sekä pysäköintilaitoksen rakentamisen. Asuintaloihin rakennetaan arviolta yli 260 uutta asuntoa. Talojen sisäpihalle tulee yhtiöiden yhteinen piha-alue. Rakennettavaan liikekiinteistöön tulee elintarvikekauppa palvelemaan alueen asukkaita. Osa yhtiöistä toteutetaan urakkana ja osa Varten omana asuntotuotantona.

”Kohdetta on kehitetty yhdessä Vantaan kaupungin ja korttelin vanhojen omistajien kanssa ja on myös kuunneltu Pähkinärinteen nykyisiä asukkaita”, hankkeen projektipäällikkönä toimiva Antti Nykänen Vartelta kertoo tiedotteessa.

Ensimmäisen asuintalon on arvioitu valmistuvan toukokuussa 2023. Alueen rakennustöiden arvioidaan kestävän vuoden 2025 loppuun

Kehityshankkeen suunnittelussa on huomioitu Pahkinärinteen jo rakennettu ympäristö, joka on pääosin 1970-luvulla rakennettua. Pähkinärinne on valittu Vantaan rakennusperintölistaukseen. Uusien rakennuksien katujen puoleisiin julkisivuihin tulee alueen mukaisesti punatiiltä, ja sisäpihan suunnittelussa pyritään huomioimaan luonnonläheisyys.