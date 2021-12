Y-Säätiö nappaa uuden toimitusjohtajan VAV:stä

Y-Säätiö-konsernin uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.3.2022 VAV-konsernin nykyinen toimitusjohtaja Teija Ojankoski. Hän on vetänyt VAV-konsernin toimintaa vuodesta 2010. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi Vantaan kaupungin asuntotoimen johtajana kahdeksan vuoden ajan. Ojankoskella on työhistoriaa myös kaupunkitutkijana. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori Turun yliopistosta.

”Meidät vakuutti se, että Teijalla on vahva kokemus sosiaalisesta asuntotuotannosta. Hänellä on myös monipuolinen näkemys asunnottomuudesta ja sen poistamisen työkaluista. Lisäksi hän on kehittäjähenkinen johtaja, joka ymmärtää talouden merkityksen”, Y-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Harjuniemi sanoo tiedotteessa.

”Y-Säätiö on minulle tuttu organisaatio, jonka kanssa olen tehnyt vuosien varrella paljon yhteistyötä. Koen, että aiempi työhistoriani antaa hyvän pohjan tähän tehtävään. Minua innostaa se, että pääsen vielä syvällisemmin vaikuttamaan asunnottomuuden poistamiseen valtakunnallisesti. Kehittämään ja tekemään arjen tekoja”, Ojankoski sanoo.

Y-Säätiön päätavoitteena on, että asukkaat voivat hyvin taloudellisesti ja sosiaalisesti. Säätiössä tehdään vahvasti töitä, jotta asunnottomuus poistuisi Suomesta kokonaan ja vähentyisi kansainvälisesti. Säätiö tähtää tulevina vuosina myös reiluun siirtymään kohti hiilineutraalia elämää.

”Jaan säätiön arvot vahvasti. Erityisesti sen, että jokaisella on oikeus omaan kotiin”, Ojankoski sanoo.