Wasagroup toteuttaa pelastusaseman Kuopioon vuokramallilla

Kohteen suunnittelusta vastaa Wasaplan ja rakennuttajana toimii Wasagroup. Kohteen toteutuksessa pääurakoitsijana ja talotekniikan urakoitsijana tulevat toimimaan alueelliset rakennusalan toimijat.

Hankkeen on tarkoitus käynnistyä kevään 2022 aikana. Ensin käynnistetään suunnittelun seuraava vaihe, jossa suunnitelmat viimeistellään toteutusvaihetta varten. Kohteen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin tilaaja voi käynnistää oman toimintansa kohteessa vuoden 2024 alusta.

Pinta-alaa uudella pelastusasemalla on yhteensä noin 4700 neliömetriä. Vuokralaisena on Pohjois-Savon hyvinvointialue, ja vuokra-aika on 25 vuotta. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa.