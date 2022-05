Poliisi: Työmaalta varastettiin huomattava määrä työkaluja

Varkaus tapahtui sunnuntai-illan ja maanantaiaamun välisenä aikana. Anastetun omaisuuden arvoksi on arvioitu yli 10000 euroa.

Pääosa anastetusta omaisuudesta oli erilaisia akkutoimisia sähkötyökaluja ja niiden akkuja. Lisäksi anastettiin muun muassa sähkökaapelikeloja ja muita työkaluja sekä kahviautomaatti ja kahvia. Omaisuusmäärä on ollut huomattava, ja sen kuljettamiseen on tarvittu autoa.

Tuulivoimapuisto sijaitsee metsäalueen keskelle rakennetulla tieverkolla. Poliisi on kiinnostunut kaikista havainnoista tuulivoimapuiston lähettyvillä liikkuneista ajoneuvoista tapahtuma-ajalta tai ennen sitä. Havainnoista voi ilmoittaa poliisin vihjesähköpostiin rikosvihjeet.pirkanmaa.sisa-suomi@poliisi.fi.

Poliisi ei kerro tiedotteessaan, kenen työmaa on kyseessä. Suomen Tuulivoimayhdistyksen rakenteilla olevia hankkeita koskevien tilastojen perusteella Sastamalassa näyttäisi kuitenkin olevan käynnissä vain yksi tuulipuistotyömaa. Se on Eurowind Energyn ja PT-Windin yhteishanke. Kolmen tuulivoimalan on ollut tarkoitus valmistua tänä keväänä.

Poliisin mukaan erilaisia työmaihin kohdistuneita murtoja tapahtuu jatkuvasti eri puolilla maata. Kohteina työmaat ovat tekijöitä kiinnostavia nimenmaan niillä olevien arvokkaiden sähkötyökalujen ja rakennustarvikkeiden vuoksi. Kohteina ovat kaikenlaiset työmaat yksityisten henkilöiden pientalotyömaista rakennusliikkeiden isoihin kohteisiin. Poliisin haltuun päätyy aika ajoin isojakin määriä anastetuksi epäiltyjä sähkötyökaluja, mutta aina niille ei löydy omistajaa. Poliisi neuvoo kirjaamaan arvokkaiden työkalujen merkki- ja mallitiedot ja valmistenumerot ylös, jolloin mahdollisen rikoksen tapahduttua esineet voidaan yksilöityinä etsintäkuuluttaa.